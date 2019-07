El Langreo se interesa por los arietes David Álvarez y Sergio Ríos

El Langreo sigue trabajando en la confección de la plantilla para su segunda temporada consecutiva en Segunda División B. La entidad de Ganzábal se ha fijado para su delantera en dos jugadores. Son David Álvarez, procedente del Zamora, y Sergio Ríos, que el año pasado fue fichado del Langreo por el Eibar para jugar en el Vitoria, el filial armero.

"Nosotros nos fijamos en los jugadores asturianos jóvenes. Si este perfil de jugador nos puede servir mucho mejor. Somos un club modesto y sabemos a dónde podemos llegar", aseguró Dani López, el director de fútbol del Langreo, que confirmó el interés del club por estos dos futbolistas.

David Álvarez tiene 24 años. Ya jugó en el Langreo durante la campaña 2014-2015. Nació en Gijón y se crió en la cantera del Real Avilés. Norte Proyectos Deportivos, la empresa que gestiona la primera plantilla, le contactó para jugar en Tercera, pero lo rechazó. Viene del Zamora, de Tercera. Sergio Ríos está más reciente. El delantero avilesino fue el culebrón del pasado mercado invernal. Acabó siendo fichado por el Eibar para jugar en el filial. Allí no tuvo excesiva suerte y no pudo evitar el descenso de Segunda B a Tercera. Se lesionó nada más llegar. La intención de Ríos es poder abandonar el Eibar, en calidad de cedido. Busca seguir compitiendo una temporada más en la categoría de bronce. No solo el Langreo le pretende, sino que el Marino, el Logroñés y el Salmantino -Segunda B- han preguntado por él. Ríos mantendrá durante esta semana una reunión con el conjunto armero. Será entonces cuando se clarifique su futuro. Antes de salir del Langreo rumbo al Vitoria marcó cuatro goles a las órdenes del anterior entrenador del club, el ovetense Hernán Pérez.

El Sporting, rival veraniego

El Langreo trabaja también en la configuración de la pretemporada. El conjunto de Ganzábal arrancará el trabajo el día 15 de julio. Los partidos de pretemporada aún no están fijados, si bien el club está cerca de alcanzar un acuerdo para jugar contra el Sporting, en Mareo.

Por ahora, el Langreo cuenta en sus filas con solo cinco futbolistas. Siguen Adrián Torre y Cristian, tras su renovación de contrato. Prosigue Jorge García y el club ha fichado ya a Marc Nierga y al portero Dennis Suárez.

Ahora que ha finalizado el play- off, es previsible que las operaciones sean más rápidas.