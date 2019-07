El exoviedista David González, "Roni", deja el Langreo y ficha por la UD Logroñés

Si hay algo que siempre ha caracterizado al futbolista David González, ha sido la enorme capacidad con la que cuenta para encarar la portería contraria. Sus números lo avalan, y es que desde que el delantero natural de Oviedo comenzase en las categorías inferiores del C.D Covadonga y mas tarde ingresara en la cantera del Real Oviedo, no ha dejado de crecer como goleador. Eso sí, siempre lejos del conjunto carbayón.





Millones de gracias por este año! Ojala todo os vaya como minimo como la temporada pasada! https://t.co/m7XTLBkXGk — David Gonzalez (@david9gonzalez9) 2 de julio de 2019

La UD Logroñés no solo está fichando pólvora con la contratación de "Roni", si no también experiencia, pues esta próxima temporada será la sexta campaña del futbolista en la Segunda División B.y terminó marchándose cedido al Langreo."Estoy muy feliz porque todo se haya concretado y por haber podido firmar con este club. Ahora toca trabajar para conseguir los objetivos al final de temporada. Tengo ya ganas de que empiece la pretemporada para ponerme a las órdenes del míster y conocer a mis nuevos compañeros" aseguró David González en su primera entrevista como futbolista blanquirrojo.El nuevo jugador de la Unión Deportiva Logroñés aseguró que este año será "más exigente", ya que explicó que "el objetivo del Logroñés es muy diferente al del Langreo".. "No soy mucho de fijarme una meta de goles, pero si supero los del año pasado (10) sería una gran noticia" declaró el nuevo futbolista de la Unión Deportiva Logroñés.