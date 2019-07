Gasol confirma que afrontará su 19.ª temporada en la NBA

Pau Gasol, que se encuentra desde el pasado domingo en situación de agente libre, confirmó que está listo para regresar la próxima temporada a la NBA. Gasol, que cumplirá 39 años el sábado, dijo que tenía superados los problemas físicos. "Mi recuperación de la cirugía ha sido fluida", dijo Gasol, que espera estar completamente recuperado en agosto y que añadió que no puede "esperar para empezar a entrenar de nuevo". Gasol, que no dio a conocer el equipo con el que podría estar interesado en jugar, disputará la decimonovena temporada como profesional de la NBA. Como profesional, Gasol tiene promedios de 17 puntos y 9,2 rebotes, además de haber sido seis veces All Star, ganar el premio de Novato del Año (2002) y conquistar dos anillos.