Lucía García, profeta en su tierra: "Este recibimiento es un sueño"

Lucía García ha marcado un gol en un Mundial de fútbol. Se ha enfrentado a la colosal Estados Unidos en Francia. Fue un dolor de muelas en octavos contra el mejor equipo del balompié femenino. Y sin embargo, el momento de más nervios lo vivió ayer, en Pola del Pino, su localidad natal, en el recibimiento sorpresa de sus vecinos. "Casi estoy más nerviosa aquí que con Estados Unidos", aseguró la internacional, toda una profeta en su tierra.

En el mismo lugar donde Lucía se dio sus primeras patadas al balón. En el pequeño pueblo allerano, en el que como dicen sus vecinos, "jugaba en les caleyes" y "no dejó un ladrillo sin golpear", la extremo revoltosa del equipo de Jorge Vilda tuvo un recibimiento equiparable al de un jefe de estado.

En el centro social del pueblo, un pequeño edificio de apenas una habitación, presidía un cartel de recibimiento que rezaba "Lucía, nuestra campeona". En ese lugar, no cabía ni un alfiler. Todo el mundo quería una foto con la estrella. Lucía aún conserva su timidez. "Madre mía, estáis locos", afirmó cuando se encontró al comité de bienvenida. Mientras se aguantaba las lágrimas de emoción, sonaban voladores, gaitas y el "We are the Champions" de Queen. "El día que ganemos algo se va a meter aquí toda Asturias", exclamaba la futbolista visiblemente emocionada.

Frente a la iglesia de la diminuta aldea, no solo estaban sus vecinos. También su madre, María José Córdoba, tan feliz como la hija. "Estoy pletórica. Vino gente de todo el concejo", explicaba. También estaba su padre, Pedro García, y su hermano Álex, a quien la internacional abrazó efusivamente nada más llegar, y más familiares.

"Es una cosa de locos. Que toda esta gente esté aquí es un placer. Es como un sueño", aseguró Lucía García. "Desde Francia, me ha llegado su calor", prosiguió la atacante. "Que una competición deportiva se viva así en un mini pueblo como este es un orgullo", zanjaba la futbolista que no paraba de saludar a sus paisanos ni de recibir toneladas de cariño. Lucía García es una futbolista improbable. Pola del Pino es un pueblo a medio camino entre el San Isidro y Mieres. En sus empinadas calles, no hay nada parecido a un campo de fútbol. "De pequeña jugaba en la carretera general, con todos los niños del pueblo. Controlaba los coches y solo paraban cuando venía uno", contaba María Luisa Prieto, una vecina que acudió desde Oviedo.

"Es una referente. Esta nena vale mucho. Después de pegar pelotazos toda la vida aquí, como para no recibirla", aseguraba Amor Díaz, otra de las asistentes. "Nos ha tenido a todos pendientes, pero también al resto de habitantes del concejo. Creo que toda Asturias la siguió", añadió Fran Riera, su tío político. Ya dentro del centro social, Lucía García sorteó sus botas de juego, camisetas de la selección española, llaveros y fotos suyas firmadas. Lo hizo sobre todo entre los más pequeños. Nadie quería quedarse sin su obsequio, pero todos estaban pendientes de ella. Durante un instante, no había bolígrafos para que firmara. Pidió uno y enseguida le dieron cuatro.

Un vecino se animó a leer unas líneas para resumir el sentir de la localidad allerana. "La Pola te ha visto nacer y disfrutar. Hemos sido testigos de lo que has vivido y del compromiso que nos has dado", dijo Antonio González, el portavoz vecinal.

Así fue una tarde larga y feliz en Pola del Pino que disfrutó con su paisana más internacional. Lucía García fue profeta en su tierra.