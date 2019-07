"Me falta el primer puesto", dice el español Gorka Izaguirre

El ciclista español, de 31 años, Gorka Izaguirre afronta lo que será su séptima participación en el Tour de Francia. Preguntado por la ronda gala, el ciclista vasco reconoció que muchos "no pueden con la presión" de la competición más importante en este deporte. "Muchos no pueden con la presión que supone disputar un Tour. Es una carrera muy especial. Si andas bien, disfrutas mucho. Se nota que es una carrera diferente, muy grande", añadió Izagirre. El corredor del Astana Pro Team estuvo cerca de llevarse alguna etapa en sus anteriores participaciones y en esta edición llega en muy buen estado de forma. "Curiosamente, tengo todos los puestos entre los diez primeros: segundo, tercero, cuarto... hasta el décimo. Me falta el primero, la victoria. Ganar es muy difícil", reconoció el ciclista vasco, el cual aseguró que se tomará la carrera "con tranquilidad".