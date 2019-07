El Real Avilés firma a Félix Sanz y estrecha el cerco sobre Cayarga

El Real Avilés anunció ayer el fichaje de Félix Sanz. El futbolista, que procede del San Martín, puede actuar en ambos laterales y como pivote. "Estoy muy ilusionado con mi llegada al Avilés. Estar en un club como éste y jugar en un estadio como el Suárez Puerta es un reto y una motivación", destacó el jugador, que ayer cumplió 20 años. Mientras tanto, la dirección de Norte Proyectos, los gestores del primer equipo del club, siguen trabajando para tratar de sumar efectivos de cara a la próxima temporada. Tal y como ha podido confirmar este periódico, uno de los últimos futbolistas a los que han presentado una oferta es Jorge Cayarga, que viene de conseguir el ascenso a Segunda B con el Marino.

"Se trata de un jugador muy bien dotado técnicamente, con buen golpeo de balón y que se puede adaptar a ambos laterales y al puesto de pivote. Es muy joven y tiene una gran proyección", dice de Sanz el que fuera su entrenador la pasada campaña, Julio Arniella. Además, el entrenador avilesino también destaca que es un jugador muy comprometido en los entrenamientos: "Se gana el respeto de sus compañeros con su seriedad".

Tras un breve paso por el minibenjamín del Real Avilés, pasó por el Roces, Real Oviedo, nuevamente Roces los dos últimos años de juvenil, en los que llegó a debutar en Tercera con el primer equipo y San Martín, el año pasado, en su primer año como senior. "Vengo con mucha ilusión. Le tengo mucho cariño al club. Mi abuelo fue socio muchos años", aseguró.

Otro de los que puede sumarse a la disciplina blanquiazul en breve es Jorge Cayarga. El avilesino, que viene de ascender a Segunda B con el Marino, tiene una oferta en firme del Real Avilés. "Todavía no me he decantado pero es una de las opciones que barajo", explicó el futbolista avilesino, para quien jugar en el Suárez Puerta es un aliciente: "Toda la vida fui al estadio y lo tengo al lado de casa. Sin duda ese es un plus para mí", destacó el atacante.