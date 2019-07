Mirotic contra una dinastía

¿Cómo se puede reaccionar en Europa a la llegada de un jugador que ha renunciado a ganar mucho más dinero en Estados Unidos? ¿Qué explicación puede encontrar el Madrid a que Mirotic, una estrella que el club blanco trajo de Montenegro a España con 14 años, se vaya al eterno rival en el mejor momento de su carrera? ¿Qué pueden hacer el resto de clubes europeos ante la frenética actividad del Barcelona? Los azulgranas han contratado a Álex Abrines, otro exjugador de la NBA, y han fichado a dos de los jugadores que todos querían, Cory Higgins y Brandon Davies. La contratación de Mirotic (Podgorica, Montenegro, 11 de febrero de 1991) rompe del todo la baraja. Lo único que les queda ya a los culés por conseguir es el regreso de Pau Gasol. Muchos, visto lo visto, hasta lo ven posible.

El fichaje de Mirotic por el Barcelona es una de esas historias que no tienen sentido, un libro con páginas arrancadas. El montenegrino cobrará, según el periodista especializado Chema de Lucas, que adelantó la posibilidad de esta operación el 23 de mayo, unos 9 millones de euros brutos por cada una de las tres temporadas que ha firmado con el conjunto azulgrana. Un contrato que se podría extender a una cuarta campaña. En la NBA tenía una oferta en firme por parte de los Jazz de Utah para cobrar 45 millones de dólares por las tres próximas temporadas.

Es posible que Mirotic quiera triunfar en Europa y dejar a un lado una competición tan dura como la NBA, muy exigente físicamente por la cantidad de partidos que se disputan (sólo en la Liga regular son 82 por curso) y en la que, si la temporada no va bien para el equipo, pueden pasar muchos meses jugando sin objetivos. A Mirotic, tras cuatro temporadas en la NBA, le puede haber hartado el estilo de vida americano. Todo es posible. Lo que no cuadra en esta operación es su elección por el gran enemigo de la que fue su casa. O sí. ¿No pudo o no quiso el Madrid pelear con el Barça por Mirotic? Esa es la pregunta que los aficionados blancos se repiten ahora que ven a Mirotic vestido de azulgrana. Un jugador que en 2012 dijo lo siguiente: "Nunca me iría al Barcelona. Si uno se siente muy madridista no puede irse a ese equipo y este es mi caso".

La siguiente pregunta y quizás la más importante es hacia dónde va el baloncesto europeo. Este fichaje podría dar la sensación de que se están recortado distancias con el de Estados Unidos, que los clubes de aquí son capaces de competir con los de allí por fichar jugadores. Nada más lejos de la realidad. Frente a un negocio multimillonario, que se nutre del crecimiento de las audiencias televisivas, nos encontramos con una máquina de perder dinero. Según datos de "El Confidencial", el Madrid y el Barça han perdido juntos una media 50 millones de euros en cada una de las cinco últimas temporadas. Un buen ejemplo del despropósito se refleja en los ingresos de televisión previstos por los azulgranas para la temporada 2018-19, que son de 2,7 millones de euros, comparados con el sueldo que va a percibir Mirotic en la 2019-20. Un mal negocio que solo es posible porque los beneficios de los dos grandes clubes de fútbol lo aguantan todo.

Pero este es un mal que se extiende por Europa. La mayor parte de los clubes que salen cada temporada a pelear por el título más codiciado del continente, la Euroliga, lo hacen sabiendo que van a perder un montón de dinero aunque la ganen. Solo el prestigio de conseguirlo les consuela. Y al Barça da la sensación de que cualquier cuenta le sale con tal de hacerle daño al Madrid de Pablo Laso, que ha dominado el baloncesto esta década por títulos (dos Euroligas, cinco Ligas ACB y cinco Copas del Rey) y por un juego que le ha convertido en uno de los mejores equipos de la historia de Europa.



Una estrella que pasó por Pumarín

Mirotic jugó en Pumarín y no pasó inadvertido. En la temporada 2008-09, el filial del Real Madrid, en el que entonces jugaba el de Montenegro, competía en la LEB Bronce, donde también lo hacía el Oviedo Baloncesto. El 1 de noviembre de 2008, los blancos visitaron el polideportivo ovetense y se impusieron por 79-88. Mirotic anotó 23 puntos y cogió 12 rebotes para los blancos. Enfrente estaba un Oviedo Baloncesto con los siguientes jugadores: Kaunisto, Albano Fernández, Adrián Macía, Agustín Prieto, Lucas Kraus, Álvaro Frutos, Jaime Diéguez , Neuman IV y el ovetense Javier Rodríguez, que anotó 15 puntos en ese encuentro.

En el lado de los blancos, además de Mirotic, participó Nikos Pappas, jugador que desde 2013 juega la Euroliga con el Panathinaikos.