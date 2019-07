Javi Porrón, al Marino

El Marino asegura la portería. El club luanquín cerró ayer el fichaje del guardameta Javi Porrón, que llega procedente del Lealtad. El futbolista reconoce estar "muy ilusionado" con la posibilidad de volver a Segunda B y afirma que la decisión de abandonar Villaviciosa, donde llevaba ocho años jugando, no fue fácil. "Creo que en parte me venía bien un cambio de aires", asegura el ya excapitán maliayo sobre su anterior club, por el que reconoce haberlo dado todo.

Ya había adelantado hace unos días el presidente del Marino, Luis Gallego, que Javi Porrón era uno de los futbolistas a los que seguían para incorporarlo de cara a la próxima campaña. Y el dirigente marinista ha demostrado ser de los que cuando la siguen, la consiguen. "Estoy muy contento y muy agradecido al Marino", asegura el futbolista.

Precisamente, Porrón también viene de jugar la fase de ascenso a la división de bronce del fútbol español con el Lealtad. Sin embargo, y pese a que partían con la ventaja de ser campeones de grupo, los de Villaviciosa no lograron el ascenso. "Fue un palo muy duro. Por eso, en parte se me hacía hasta muy complicado iniciar otra temporada en Tercera, sólo un par de semanas después del play-off", reconoce el meta.

En las últimas temporadas Porrón venía siendo uno de los jugadores más destacados y codiciados de Les Caleyes. Si bien, nunca se había decidido a salir del Lealtad hasta ahora. "El año pasado me sentía en deuda con el club. La temporada anterior había estado lesionado y no había podido ayudar al equipo, así que decidí quedarme. Ahora, aunque ha sido difícil, he decidido cambiar de aires. Lo he dado todo por el Lealtad. Confío en que todo el mundo lo entienda", explicó.

Porrón es el primer fichaje del Marino esta campaña. Si bien, en los últimos días los de Miramar han anunciado numerosas renovaciones que garantizan la continuidad del núcleo duro del bloque que logró el ascenso la pasada temporada. Han confirmado su continuidad: Iván Fernández, Borja Álvarez, Trabanco, Emilio Morilla, Guaya, Mikel Busto, Luis Morán, David González, César Suárez y Álex Arias. Por contra, no continúan Pantiga, César García, Guillermo, Martín Pérez, Juan López, Jorge Cayarga y Álvaro García. "Creo que mantener el bloque es importante para lograr el objetivo de la permanencia", destaca el futbolista, que afirma conocer a muchos de los futbolistas de ese vestuario. "Nos hemos enfrentado muchos años en Tercera y Segunda División B y seguro que me acogerán muy bien. Estoy convencido de que es un gran conjunto, como lo éramos en el Lealtad", aseguró Porrón, quien reconoce tener trato con Álex Arias y Luis Morán.

Porrón puede que no sea el único fichaje del Marino que llegue desde Villaviciosa. Los luanquinos también siguen de cerca al espigado delantero Saha y al extremo Rober. Quien ya ha abandonado las filas maliayas es el corverano Jorge, otro de los futbolistas con más cartel del equipo, que ha fichado por el Calahorra de Segunda B.