Fassani y Rabanillo no siguen en el Marino de Luanco

El Marino de Luanco anunció a última hora de la noche de la ayer las salidas del portero Javier Rabanillo y del delantero Germán Fassani. Tanto el meta como el atacante habían sido importantes en los planes de Oli dentro de la plantilla que logró el ascenso a Segunda División B.

El destino del portero ya se conoce. Fue el propio Marino el que anunció que se incorporará a las filas del Barakaldo, que milita en Segunda B. Por su parte, Fassani aún no tiene destino aunque no le faltarán ofertas. Esta temporada jugó 37 partidos y marcó 20 goles. No obstante, en el partido determinante contra el Sestao, Oli no le dio ni un solo minuto.

Con las bajas que ha ido dando el Marino, el conjunto marinista deberá realizar refuerzos para la zona de ataque. Con la salida de Fassani, de Álvaro García y de Cayarga, la punta de lanza se ha quedado huérfana.

Aún así, en el Marino se muestran tranquilos y confían en que en los próximos días la plantilla para luchar por la permanencia en Segunda B esté lista. Arrancarán los entrenamientos el día 25.