El PSG admite "contactos" con el Barcelona por Neymar

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, aseguró ayer que sigue sin haber "caso Neymar", pese a que el director deportivo del PSG, Leonardo Nascimento, abriera la puerta a un posible traspaso del jugador brasileño tras no presentarse al primer entrenamiento de la pretemporada. "No ha cambiado nada, todo sigue igual", respondió Bartomeu en el acto de presentación del brasileño Neto, procedente del Valencia, como nuevo portero del conjunto azulgrana. A su vez, el Valencia presentó al exazulgrana Cillessen. El París Saint Germain exige que haya una oferta financiera que le convenga aunque por ahora no recibió ninguna y sólo tuvo "contactos muy superficiales" con el Barcelona, declaró Leonardo. Por su parte, los jugadores franceses Dembélé y Todibo adelantaron casi una semana su incorporación al trabajo de pretemporada y ya se entrenan en la Ciudad Deportiva.