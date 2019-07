El regidor felicita al "Quince del oso" por su ascenso

El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli Fernández recibió ayer por la mañana en el Ayuntamiento al equipo senior del Real Oviedo Rugby tras su ascenso a División de Honor B, la segunda categoría del rugby nacional. Canteli destacó que el "Quince del oso" fue el único equipo de que ha ascendido de categoría esta temporada. El Alcalde dio la enhorabuena a los miembros del club "por el ascenso conseguido y por pelear por Oviedo" y afirmó que "siempre podrán contar con la ayuda del Ayuntamiento". A su vez, Yasmina López García, vicepresidenta del Oviedo Rugby, ofreció el título conseguido al Alcalde y aseveró que "es un orgullo defender el escudo y el nombre de Oviedo".

Arturo Méndez, capitán del Oviedo Rugby, se mostró "muy contento por conseguir el ascenso, que era el objetivo desde el principio de temporada", y espera que el Ayuntamiento les ofrezca "un campo no solo para entrenar el primer equipo, sino también la cantera. Y un campo donde no haya problemas con la lluvia o porque no hay agua en las duchas". Y David Valdés, que se retiró esta temporada, comentó "que no hay mejor manera de retirarse que con el ascenso, porque era una obligación", aunque no cierra la puerta en un futuro a volver "si el equipo consigue ascender a División A". El objetivo que tienen los jugadores y el capitán del Oviedo de Rugby para este curso es salvar la categoría.