A Romay "le pone" la selección

Fernando Romay acudió a Gijón para presentar el Herbalife 3x3 Series pero aprovechó para hablar de la actualidad del baloncesto nacional. Y nada mejor que el reciente triunfo de la selección femenina en el Campeonato de Europa para empezar.

"El baloncesto femenino no es un boom, es una realidad constatada. Esta selección lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Este año no resaltaría tanto el qué consiguieron sino el cómo lo hicieron, la manera de lograr el oro. Es cierto que había una base sólida Nichols, Ndour, Palau... pero todas las jugadoras rayaron a un gran nivel y cada partido tuvo una jugadora determinante con lo cual hacía imposible al resto de equipos encontrar por donde meterles mano. La sensación que dejaron de equipazo es tremenda" afirmó el que fuera pívot del Real Madrid y de la selección española.

Tras el éxito de las chicas, ahora entra en acción la selección masculina, que empieza a preparar la Copa del Mundo de China, competición que tendrá lugar en septiembre. Romay considera que "los chicos tienen el listón alto por sus propias pretensiones y también por el éxito de las chicas. Hay un equipazo, todo el mundo va a echar en falta gente, nombres muy sonados que a lo mejor no van a estar como Mirotic o Ibaka, pero yo no me fijo tanto en los que no están sino en los que están y el equipo que hay me pone. Los que están nos van a dar también muchas alegrías.

El ahora embajador de la Federación Española de Baloncesto destaca el buen momento de este deporte en España. "Este es un grupo que no solo por lo que han hecho en los campeonatos sino también por lo que hicieron en las denostadas ventanas FIBA, estas que se hicieron en los calendarios para los partidos de la selección, y que a mí me encantaron. Se vio que hay jugadores que cuando se unen forman equipo y lo hacen muy bien, han estado a un gran nivel".

Romay destaca que "no dependemos de cinco o diez jugadores, sino que hay muchos más". Y espera que "los que vienen por abajo vienen ganando competiciones internacionales por lo que ojalá tengan oportunidades para desarrollar todo su potencial". El exjugador disfrutó viendo a la selección femenina y espera seguir haciéndolo con la masculina.