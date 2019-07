Cayarga, nuevo jugador del Avilés: "Vengo a luchar por el ascenso"

Jorge Cayarga ya es nuevo jugador del Real Avilés. Después de su reciente ascenso a Segunda División B con el Marino de Luanco, el delantero tenía claro que no seguiría formando parte de la plantilla azulona: "No tenía esperanzas de renovar porque llevaba dos años jugando pocos minutos y lo que necesitaba era continuidad. Tanto si me ofrecían quedar como si no, mi intención era salir del club. Necesito continuidad para tener más confianza."

Su ambición es máxima. Ya jugó un playoff de ascenso con el Real Avilés. Fue en la 16-17. Y viene de jugar otras dos promociones con el Marino de Luanco. A las órdenes de Oli logró subir a Segunda B hace escasas dos semanas.

"Mi intención es pelear por el ascenso. Lo primero es la permanencia, pero cuando esté cerrada se podrá pensar en otras cosas", aseguró el ariete. "Por la plantilla que se está haciendo y cómo está yendo el equipo, creo que vamos a tener plantilla para estar arriba", añadió Cayarga, esta mañana durante su presentación.

Durante la misma, se mostró calmado y con ganas de afrontar un nuevo reto. Cayarga es avilesino, y según afirmó, la directiva del club apostó fuerte por él. "Al final la suma de factores te hace tomar una decisión", remató el nuevo fichaje del Avilés.

José Álvarez, el director general del club, también presente durante la presentación, comentó diferentes asuntos de actualidad. Por ejemplo, la posible incorporación de José Santillano. "Está encarrilado a falta de que solucione su contrato con el Oviedo. Si queda libre y su club no pone ninguna objeción contaremos con él", informó Álvarez.