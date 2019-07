La peña del Avilés "Indeseables" cesa su actividad por el fichaje de Vilches

"Indeseables" cesa su actividad. La peña del Real Avilés no animará al equipo la próxima temporada. Los aficionados tomaron ayer la decisión en protesta por la contratación de José Manuel Domínguez "Vilches" como entrenador de porteros del Real Avilés.

La polémica tiene varias aristas. Los aficionados afean al exjugador, que siempre fue crítico con la gestión pasada del Real Avilés, su cambio de parecer. Y además, dos cuestiones. La primera, su paso como director deportivo del Avilés Stadium. Y, según denunciaron en un comunicado, "insultos y provocaciones" en redes sociales y en el Suárez Puerta.

En Norte Proyectos, la empresa que gestiona el Avilés desde finales de la pasada temporada, mantienen un perfil bajo. La misma estrategia sigue el afectado, José Manuel Domínguez "Vilches". De hecho, se espera una reunión en los próximos días entre los protagonistas para tratar de esclarecer la situación.

Lo que parece claro es que el ultimátum de la peña del Avilés no servirá para dar marcha atrás. "Vilches" será el entrenador de porteros pase lo que pase. Florentino Alonso, que desde hace dos semanas ejerce de director general, y que ya mantuvo la pasada semana una reunión con esta peña y otros aficionados del equipo, así lo confirma.

"Es una decisión deportiva. El tiempo dará y quitará razones", indicó Álvarez. "No queremos confrontar. Nuestras decisiones no pueden gustar a todos", zanjó el director general del club. "Su postura es respetable. No les gustó su paso por el Stadium. No se puede contentar a todos", prosiguió. "Vilches es un hombre de la casa y así se siente. Él apoya este proyecto", zanjó sobre la cuestión Florentino Álvarez.

La renuncia de "Indeseables" tampoco parece afectar a "Vilches". "No sé quiénes son estos aficionados. Cada cual puede hacer lo que le parezca", indicó el nuevo entrenador de porteros del Avilés, que recibió por redes sociales la bienvenida de uno de los pesos pesados de los últimos vestuarios, el también guardameta Borja Piquero.

"Vilches" jugó en el Avilés en varias etapas. Y, aunque fue crítico con la labor de la gestión pasada del Avilés -evita referirse únicamente a José María Tejero-, no considera que haya habido un cambio de parecer en su actitud.

"La gente que estaba antes no le ha hecho ningún bien al club y siempre mantuve que mientras estuvieran, yo no iba a estar. Ahora, se han echado a un lado", apuntó el excancerbero, que ensalzó la labor de Norte Proyectos en estos cerca de dos meses que llevan de gestión del Avilés. "Quieren llevar al club donde se merece", valoró sobre los baleares.

Su paso por el Avilés Stadium no lo considera una afrenta. "Estoy orgulloso de haber sido de aquellos idealistas", anunció sobre su papel en los primeros años del Stadium. "Ojalá todos volvamos a encontrarnos y trabajemos porque el Avilés, que es el equipo de la ciudad, esté lo más arriba posible", apuntó.

Deuda resuelta

Con la renuncia de "Indeseables", el Avilés se queda de facto sin peñas. Aunque este grupo no constaba como oficial, y así lo remarcan ellos mismos en sus redes sociales, fueron el único grupo de aficionados que han acudido de forma regular al Suárez Puerta en estas últimas dos temporadas. Quizás las más complicadas del club debido a los impagos que se constataron en las pasadas temporadas.

Unos impagos que Norte Proyectos ha resuelto abonando las cantidades pendientes con la plantilla del curso pasado. Unas cantidades pendientes de las que los jugadores disponen desde el pasado miércoles, una vez que los baleares saldaran cuentas con la Asociación Española de Futbolistas (AFE) hace ya semanas y esta ingresara el dinero en las cuentas de los jugadores.