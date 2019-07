El gallego Lucas Costa domina la Travesía del Este

El gallego Lucas Costa se llevó la Travesía del Este con un tiempo exacto de 30 minutos. El nadador del Club Natación Ponteareas dominó la prueba con autoridad cuando se cumplían los primeros 1.000 metros de los 2.700 de los que constaba la segunda cita del circuito de travesías a nado de Gijón. Fue el momento en el que logró tomar ventaja sobre Kimbo Vallejo, uno de los grandes favoritos al triunfo y que finalizó en la segunda posición. El veterano nadador sigue demostrando en cada prueba su valía, cerrando el podio Rubén Flores, del Grupo Covadonga.

"Ganar nunca es fácil, es una pena que no exista más competencia porque ha estado divertida y es una travesía un poco dura, pero con un escenario muy bueno", indicaba Lucas Costa tras cruzar la línea de meta situada a la altura de la escalera número 7, donde se mezclaron bañistas y nadadores. El ex del Santa Olaya se centra más en las pruebas del calendario gallego, pero no descarta volver a tomar parte de alguna travesía del circuito asturiano.

Tras los tres mejores de la prueba llegó Amor Mahamud (Club Natación Ciudad de Oviedo) logrando el triunfo en la categoría femenina firmando un registro de 23.04 minutos. La ovetense, que se encuentra en un gran estado de forma, se mostró "satisfecha, me encontré bastante bien, pero en la última boya estaba totalmente perdida". La victoria de la ovetense no tuvo paliativos y aventajó en 46 segundos a la segunda clasificada María Fernández (Manuel Llaneza). El podio de la categoría femenina se completó con la presencia de Gracia Suárez (SEK).