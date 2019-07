Asturias busca podio en el Europeo de katas

Asturias tendrá una importante representación en el Campeonato de Europa de kata que se disputa el próximo fin de semana en Gran Canaria y en el que estarán presentes los mejores judocas de esta modalidad del continente.

La representación asturiana estará formada por los campeones de España en el "ju no kata", Juan Rodríguez, del Oviedo Sport, y Elena Rodríguez, del Gandoy. Los subcampeones de España en "katame no kata", Vicente J. González, del Hermandad Empleados Cajastur-Liberbank, y Ángel Prendes del Gandoy, acompañados por los subcampeones nacionales Mario Corujo y Esteban Díaz, del club Corujo en el "kime no kata".

Para muchos de ellos no sería la primera vez si logran subirse al podio en una competición europea. Vicente González y Ángel Prendes fueron campeones en Eslovenia-2012 y bronce en Malta un año después. Por su parte, Elena Rodríguez fue subcampeona de Europa en Venecia-2010 y bronce en Turín 2006 y Wuppertal-2017 formando pareja con Amelia Fernández, del Cajastur-Liberbank. Estas dos judokas son las únicas que aún hoy han logrado medalla para España en un Campeonato de Europa de kata.

Mario y Esteban debutarán en un Campeonato de Europa, aunque en su haber figuran varias medallas en los campeonatos nacionales y acuden con mucha ilusión, al igual que el resto, de representar el judo regional.

Asturias aportará por tanto seis judokas al equipo nacional, una cifra de muestra el nivel asturiano que trata de volver a reverdecer viejos laureles cuando no hace mucho lograban superar en metales a muchos de los países participantes en citas internacionales del mayor nivel.

"Vamos a formar parte de una selección en la que muchos de los que ahora serán nuestros compañeros son unos referentes para nosotros", reconocieron los asturianos antes de viajar a Canarias.