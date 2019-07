La ronda gala se reanuda hoy con un recorrido llano

El Tour de Francia vivió ayer su primera jornada de descanso. El único asturiano presente en esta cita, Iván García Cortina (Gijón, 1995), salió a rodar con el resto de sus compañeros por las cercanías de Albi, localidad del departamento de Tarn. En un parón, mientras se toma un café, atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA. "Hemos parado ahora aquí, al lado de un río, en un sitio muy chulo, aquí estoy echado en una hamaca", detalla el siempre sonriente Iván Cortina, con la naturalidad que le caracteriza. Tras diez intensos días de Tour de Francia, por primera vez se quita el dorsal 45 que luce y que ya ha dejado ver a través de la televisión, al ser uno de los protagonistas de la fuga de la novena etapa. Pero quiere más y volverá a intentar dar guerra. De hecho, ya tiene entre ceja y ceja la decimoséptima etapa (24 de julio), a la cual le hace una marca especial para intentar ser uno de los elegidos en caso de fuga.

- ¿Qué balance hace hasta el momento tras las primeras diez etapas del Tour?

-La verdad que hasta el momento el balance es muy positivo. Estoy contento con mi participación en lo que va de Tour. El domingo pude meterme en la fuga y en otras etapas estuve ayudando a Sonny (Colbrelli) de cara a colocarse bien para los sprints... Para ser la primera semana del Tour estoy satisfecho, era importante pasarla sin caídas.

- ¿Qué sabor de boca le dejó la escapada de la novena etapa en la que estuvo presente?

-Solo por estar en la fuga de un Tour ya estaba contento. Además me encontré bastante bien, tenía buenas piernas. Al final se me fue mi compañero de equipo (Jan Tratnik) por delante y era el momento de hacer el trabajo en equipo y vigilar al resto.

- ¿Era un perfil quizás algo exigente para sus características debido a esa dura cota a 13 kilómetros de la meta?

-¡Que bah! Me encontré en una forma espectacular, era similar a la subida a San Martín de Huerces (en la que se escapó en La Vuelta a España en el año 2017), pero un poco más corta. La pasé sin problemas, iba fácil, me veía bastante bien, pero ya estaba todo decidido. Pero el haber estado en la fuga me da fuerzas para seguir intentándolo porque ves que la gente ya tiene fatiga.

- ¿Visualizando las etapas que restan, ya tiene alguna etapa entre ceja y ceja?

-De momento voy a ir día a día, pero uno va mirando los perfiles de las etapas que quedan para buscar una nueva escapada y he visto una que me llama la atención. La etapa que termina en Gap me gusta, tiene un puerto de cuarto y otro de tercera a nueve kilómetros de meta que puedo pasar bien. Si se puede, lo voy a intentar.

- ¿Le está sorprendiendo el Tour o es un poco como se lo esperaba?

-Bueno, sí y no. Esperaba igual un poco más porque corrí la Vuelta y dicen que tiene un punto más de todo. Es verdad que tiene un punto más de velocidad media, se va muy rápido, y hay un poco más de estrés en el pelotón, pero la verdad es que ahora se va en todas las carreras con esta intensidad. Está siendo como la Vuelta con un poco más de velocidad, entre comillas.

- ¿Cómo lleva la fatiga en las piernas y en el aspecto moral tras las primeras etapas?

-Estaba deseando que llegase el día de descanso. Ayer (por el lunes) iba un poco mal porque lo que gasté el día de la fuga al final te pasa factura al día siguiente, cuando además hubo que pelear contra los abanicos. Por lo demás, me encuentro bien y con la moral alta, disfrutando cada día.

- Con Vincenzo Nibali descartado para la general, el margen de movimiento para todos ha aumentado.

-Sí, se ha incrementado, habrá un poco más de libertad porque Nibali ya está descartado. Cada uno buscaremos el triunfo de etapa en nuestro terreno.

- ¿Lejos de la carretera, da tiempo a vivir algunas anécdotas? Comparte habitación con Rohan Dennis.

-(Risas). De momento no me ha pasado nada extraño. Del poco tiempo que tenemos se rescatan buenos momentos. Rohan Dennis es un gran ciclista y además muy buen tío y compañero.

- El día a día dentro de un Tour de Francia, ¿es distinto con respecto a otras carreras a la hora de la recuperación en el autocar? ¿Cómo son esas horas posteriores?

-Es todo más o menos igual, incluso aquí en el Tour tienes menos tiempo para todo. Te levantas, desayunas, haces la etapa y una vez que llegas a la meta te subes rápidamente al autocar para hacer el traslado, dar un masaje, cenar y a dormir. No tienes tiempo para nada más.

- ¿Promete dar batalla en lo que queda de Tour?

-Sí, al menos esa es mi idea, voy a intentarlo.