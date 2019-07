Fernando Alonso: "Hay cosas que me interesan más que la F1"

El piloto asturiano Fernando Alonso descartó ayer en el museo-circuito de La Morgal (Llanera) que lleva su nombre la vuelta a la Fórmula 1. La razón principal de que el mejor piloto español de todos los tiempos siga negando la posibilidad de su regreso es, según dijo, los retos que le atraen más que el "Circo". "Hace seis meses decidí dejar la Fórmula 1 debido a que la ambición que tengo no se encuentra ahí. Se me presentan nuevos retos más atractivos que la Fórmula 1. Eso es lo que pensaba en el momento en el que decidí dejarlo y es lo que pienso ahora", dijo rotundo el ovetense. "La Fórmula 1 necesita una dedicación completa. Por mí parte la he tenido y he apostado por ello durante la mitad de mi vida. Ahora creo que debo centrarme en otras cosas que me resultan mucho más interesantes", prosiguió.

Fernando Alonso también fue preguntado por Sebastián Vettel. El piloto alemán está siendo muy cuestionado en los últimos meses y su continuidad en Ferrari, según las últimas informaciones, es cada vez menos probable. Pero Alonso negó que vaya a regresar a Ferrari. "Ni espero ni busco que me llame nadie. Durante toda mi vida he tenido la suerte de elegir dónde y cuándo correr. He corrido en Renault y he ganado dos Campeonatos del Mundo", alegó el piloto. "Siempre he tomado mis propias decisiones, tanto como cuando dejé Renault, como cuando fiché por Ferrari y cumplí un sueño. Ahora yo soy el que ha tomado la decisión de abandonar la Fórmula 1. Elijo lo que a mí me hace más feliz y no lo que a la gente le haría más feliz", afirmó Alonso.

El piloto asturiano dejó ver que la Fórmula 1, últimamente, carece de la emoción con la que contó en anteriores temporadas, pues la superioridad de la escudería Mercedes está siendo mucho mayor de lo que en un principio se esperaba. Para Alonso, esta primera mitad del campeonato ha resultado ser de poco interés: "Deseo que la Fórmula 1 tenga un campeonato más interesante que lo que se está viendo en los últimos meses, donde Mercedes ha dominado más de lo que esperaba, obteniendo varios dobletes y muchas victorias durante la temporada. Han conseguido una ventaja muy abultada, algo que hace que afecte a la esencia de la Fórmula 1. Por el bien de todos los aficionados esperemos que cambien un poco las tornas y no gane el mismo equipo cada fin de semana", agregó el asturiano.

Cuando Alonso anunció su retirada, su mayor prioridad fue ganar las 500 Millas de Indianápolis y así completar la Triple Corona (ya que en su palmarés cuenta y con El Gran Premio de Mónaco y Las 24 Horas de Le Mans). No lo consiguió. Pero también flota sobre el ambiente del motor la posibilidad de que Alonso corra el Dakar. El bicampeón de la Fórmula 1 abrió la puerta a competir en la dura prueba: "No sé si será este año, el que viene o en un futuro más lejano. Es una competición que barajo entre mis posibilidades. Nunca he pilotado en tierra y sería algo arriesgado participar en el campeonato más importante del mundo en esta modalidad este mismo año. A día de hoy, tengo otros planes en mente que iré desvelando más adelante". afirmó Alonso. El ovetense aclaró su futuro en el marco de la celebración de la segunda edición de la Liberbank Challenge, que es un campeonato de e-sports (competiciones de video juegos), que tendrá lugar en la Feria Internacional de Muestras de Gijón del 3 al 18 de agosto.

El campeón del Mundo de Resistencia no dejó de animar junto a Ana Echenique (directora del área de Relaciones Institucionales de Liberbank) a que todo el mundo asistiese a disfrutar de las jornadas, en el que participarán algunos de los mejores pilotos de conducción virtual. Por este evento también apareció Jesús Calleja (presentador de televisión), con el que Alonso tiene una buena relación.

"Con este campeonato queremos dar la oportunidad a miles de asturianos de probar e intentar que se sientan pilotos por un día. Miles de jugadores pasaron por el Liberbank Challenge del año pasado y esperamos que en esta ocasión se repita e incluso se incremente este número de jugadores", dijo Alonso.

"El año pasado, el campeón de este campeonato comenzó a formar parte del FA Racing e-sports. Este año el vencedor va a tener la oportunidad de competir en el Logitech Challenge, que se celebrará en Alemania. Es una de las competiciones más importantes de los ea-sports a nivel mundial y es un orgullo que alguien que pase por la Feria de Muestras de Asturias pueda participar en ella y se enfrente cara a cara con los mejores del mundo", declaró.

El grupo Liberbank está muy involucrado en el aprendizaje de la conducción dirigida a los más pequeños, motivo por el que el piloto asturiano no dejó de agradecer su labor: "Más de 15.000 niños asturianos han pasado ya por estas instalaciones (el museo-circuito Fernando Alonso) y han seguido nuestros cursos de seguridad vial. Tenemos que seguir haciendo hincapié en este tema, ya que en un futuro tendremos a mejores conductores en la carretera. Con Liberbank y la Fundación creo que cada día estamos aportando un poco más e introduciendo este deporte y la seguridad vial a todos los niños asturianos y a toda la gente interesada en el mundo del motor", recalcó. "Nuestra escuela de karting y nuestros campamentos de karting se encuentran en pleno apogeo y me alegra que cada año muchos más niños deseen formar parte de esto", añadió el piloto ovetense.

Fernando Alonso, que ayer repasó ampliamente su trayectoria, puso fin a su carrera como piloto de Fórmula 1 el pasado noviembre de 2018. Tras 17 años compitiendo, el piloto asturiano se convirtió en el único español capaz de alcanzar la gloria y conquistar dos campeonatos mundiales en 2005 y 2006, formando parte de la escudería Renault. Alonso se despidió de la categoría reina del automovilismo con 32 victorias.