Vilches: "Nunca quise ofender a la afición del Avilés"

"Nunca quise ofender a la afición del Real Avilés. Sólo me encaré con un pequeño grupo de la grada". Con estas palabras explicó ayer Vilches, el nuevo entrenador de porteros del Real Avilés, su encontronazo con la hasta ahora única peña blanquiazul, "Indeseables", que desde el anuncio de su fichaje como preparador del primer equipo ya anunció que no volverá al Suárez Puerta. Por otro lado, el exguardameta realavilesino destacó tener plena confianza en los nuevos gestores del club, Norte Proyectos, y ensalzó la calidad de los dos cancerberos de la plantilla, Borja Piquero y Javi Torres: "Son los mejores de la categoría".

El conflicto entre "Indeseables" y Vilches viene de atrás. Más concretamente desde 2015, cuando el exportero blanquiazul se incorporó a la dirección deportiva del Avilés Stadium, fundado por un sector crítico de la grada del Suárez Puerta con la gestión del máximo accionista del Real Avilés, José María Tejero.

Dos temporadas después, en la 2017-2018, Vilches llegó al Suárez Puerta como portero del Gijón Industrial. "Había gente que se estuvo metiendo conmigo desde el minuto cero. Creo que se pasaron ciertos límites, porque en la grada estaba mi familia, mis niños... Gente de mi núcleo que se tuvo que ir del campo porque era desagradable", relató ayer el nuevo técnico de los guardametas, que prosiguió: "En el minuto 80 y pico empatamos y lo celebré. Al celebrarlo me dirigí a esa parte de la grada y me reí. Creo que no le falté el respeto a la afición del Real Avilés. Iba dirigido a ese grupo. Pero si alguien se ha sentido ofendido, les pido perdón", explicó.

Si la vuelta de Vilches al Real Avilés conlleva la salida de "Indeseables" del Suárez Puerta, la llegada de los gestores Norte Proyectos ha conseguido reenganchar a las peñas que decidieron dejar de acudir al campo cuando Tejero volvió a coger las riendas del club. Una de ellas es "El Paraguas de Sabugo". Su presidenta, Toñi Ruiz, acudió ayer a la presentación de Vilches para brindarle su apoyo. "No te vamos a juzgar por tu paso por el Stadium, sólo por tu labor como entrenador", le dijo la aficionada, que extendió sus palabras al resto de la parroquia blanquiazul: "Te apoyamos".

Tampoco dudaron en respaldar a Vilches el director deportivo, José Álvarez, y el secretario técnico, Mikel Trabanco, que acompañaron en todo momento al preparador de porteros durante su comparecencia. "Vivimos el revuelo que ocasionó el anuncio de la incorporación de Vilches con mucha tranquilidad. Fue una decisión deportiva y teníamos muy claro que es la persona indicada", destacó Álvarez, hombre de confianza en Asturias de Norte Proyectos, gestores del primer equipo realavilesino de origen balear. En lo que a la decisión de "Indeseables" se refiere, Álvarez lamentó el paso dado por la peña avilesina, a la que dejó las puertas abiertas: "Si cambian de opinión serán bienvenidos en el Suárez Puerta".

En lo que a fichajes se refiere, el Real Avilés oficializó ayer las llegadas de Annunziata y de Ramiro de Lillo. Sobre la incorporación de más futbolistas, especialmente para la punta de ataque, donde la plantilla de Viti Amaro está especialmente huérfana, Trabanco descartó que fuese a haber novedades a corto plazo, aunque sí reconoció haber mantenido contactos con el exblanquiazul Ito. De todos modos, dijo que para el primer partido de pretemporada, el miércoles frente al Lugo, no prevén tener a su 9.