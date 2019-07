Mika Junco, nuevo delantero del Marino

El Marino tiene nuevo delantero. El club luanquín anunció ayer el fichaje de Mika Junco. El punta cántabro, que la pasada campaña anotó 29 goles con la Gimnástica Segoviana (Tercera División), llega a Miramar con la ambición de seguir su racha goleadora. "Soy un jugador al que le gusta mucho tener el balón y con gol", se define el futbolista, "muy contento" por su fichaje.

Formado en las categorías inferiores del Racing de Santander, Junco cuenta con experiencia internacional. Estuvo dos temporadas en el filial del Lucerna Suizo, sin llegara debutar con el primer equipo. Posteriormente pasó por Almudévar, Sariñena, Tudelano y Gimnástica Segoviana, donde se hinchó a meter goles. "Estoy muy feliz con el fichaje y con ganas de empezar ya", reconocía ayer el nuevo futbolista del Marino, que destaca su olfato goleador de entre sus cualidades.

Otro de los que puede acabar por sumarse al proyecto marinista es el centrocampista Adrián Llano. El gijonés, que ayer anunció que no seguirá en el Unionistas, tiene claro que la próxima temporada quiere jugar en Asturias y en Segunda División B. Para ello tiene dos ofertas, de Marino y Langreo. "Todavía no sé cuál elegiré. Las dos me gustan y estoy al 50/50", afirmó ayer a LA NUEVA ESPAÑA. Su intención es que la decisión no se demore, para incorporarse cuanto antes a su club. "El Langreo ya ha empezado a entrenar y el Marino lo hace el miércoles. Tengo pensado elegir esta misma semana", afirmó.

La pretemporada, cerrada. Por otro lado, el Marino, que comienza el miércoles los entrenamientos, anunció ayer su calendario de pretemporada. Al ya conocido partido de presentación frente al Real Sporting (3 de agosto, 19.30 horas en Miramar), se suman un encuentro ante el Lenense el 7 de julio en El Sotón (19.30), un enfrentamiento con el Navarro en Tabiella el 13 de agosto (19.30), un amistoso en el Suárez Puerta contra el Real Avilés el 17 de agosto (19.00) y un último partido contra el Universidad de Oviedo en San Gregorio el 21 de agosto. El horario de éste último encuentro está aún por confirmar.

Los de Langreo, que ya están entrenando, también se enfrentarán el Sporting. Será el miércoles, 24 de julio, en Mareo (19.00). Posteriormente jugarán contra el Ceares en La Cruz el sábado 27 de julio (12.30), San Martín el 30 de julio en El Florán, Vetusta en El Requexón el 3 de agosto, Siero en El Bayu el 7 de agosto y cerrarán la ronda de encuentro preparatorios ante el Caudal Deportivo en Ganzábal. Será el 14 de agosto a las 19.30 horas para presentar el equipo a la afición.