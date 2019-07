Skufca logra su décimo triunfo y bate el récord

C. MUÑOZ

Los participantes y los organizadores, ayer, durante la entrega de premios. C. MUÑOZ

La Semana del Grupo Covadonga no se pudo despedir con mejor sabor de boca en una edición de gran nivel, que quedó demostrado tanto en las finales como en los partidos por el tercer y cuarto puesto. Todo ello rodeado de una gran asistencia y con partidos peloteados e igualados que redondearon la septuagésima edición de una cita que contó en las gradas con la presencia del seleccionador nacional Seve Arcelus, que señaló al término de los partidos que "ha sido un éxito rotundo, un torneo inolvidable y ha finalizado con cuatro partidos excelentes".

No fue para menos y, además, quedará para la historia ya que en pala corta, Skufca logró el récord de victorias en la Semana de Pelota del Grupo Covadonga, desbancando en el palmarés a Alberto Ancizu, con el cual se mantenía igualado con nueve victorias. El argentino logró el triunfo en un partido marcado por el gran nivel mostrado. Todo ello, a pesar de que Laskoiti no pudo jugar al 100% de sus condiciones físicas, pero no le frenó para demostrar el enorme nivel que atesora, exprimiendo y obligando a la pareja Sanz-Skufca a sacar su mejor versión en el frontón grupista ya que Echavarren también firmó un partido de mucha calidad.

Al final, Sainz y Emiliano Skufca lograron imponerse por un ajustado marcador de 15-13 (28 minutos) y 15-12 (26 minutos). El duelo, que podía haber caído para cualquier bando, puso en pie al público, que ovacionó a los participantes, dejando un gran sabor de boca tras un partido competitivo y emocionante. "Skufca ha batido el récord de Ancizu y por algo será, es un campeonísimo muy grande", señaló el seleccionador español de pelota, que se quedó sorprendido por el ambiente vivido en el Grupo Covadonga.

En paleta, la pareja Ayarra-Insausti se impuso con remontada incluida a la pareja formada por Berrogui-Ramos, que comenzó ganando el primer set por 15-14. Fue el momento en el que Ayarra, que se llevó el premio al mejor pelotari de esta categoría, cogió las riendas para darle un vuelco al partido, apuntándose el siguiente set por 9-15 y llevándose el desempate por 6-10 en un gran encuentro de mucho mérito.

El tercer puesto en paleta fue para la pareja formada por Casterán-Purroy que venció por un doble 14-15 a Pérez-Ciaurriz, con una gran presencia de Casterán para llevarse la victoria en los momentos decisivos. Mientras que en pala corta, la tercera posición fue para la dupla formada por Plano-Arroita, que se impuso por 15-14, 8-15 y 10-4 a Ibai Barón-Labiano, con muy buen juego por parte de Plano.