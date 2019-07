El delantero Álex García decidirá el jueves si ficha por el Real Avilés

El delantero Álex García está más cerca de iniciar su tercera etapa en el Avilés. Norte Proyectos, la empresa que gestiona la primera plantilla del club desde finales de la pasada temporada, sigue de cerca al atacante y ya ha presentado una oferta en firme por él.

La decisión del ariete, que no sigue en el Cacereño, no se demorará y se conocerá el jueves. García no ve con malos ojos regresar al Suárez Puerta y de hecho tiene ganas de volver a jugar en casa. Al acuerdo, de alcanzarse, tan solo le faltan unos cuantos flecos.

Aunque el Avilés no es la única opción que tiene sobre la mesa el atacante de Piedras Blancas. A sus 25 años, es una de las piezas cotizada en el mercado de Tercera División. Su idea anterior era poder jugar en el extranjero, una vía que ha perdido fuelle en los últimos días. También tiene opciones para terminar recalando en un equipo de fuera de Asturias.

Tras la contratación de Ramiro de Lillo, el Avilés sigue teniendo que acelerar en el plano ofensivo. El atacante argentino y Jorge Cayarga son las únicas bazas que tiene aseguradas el club. Desde Norte Proyectos se buscan dos delanteros centros puros. Los baleares ya han dejado claro en varias ocasiones que para ese puesto buscan fuera de España.

En los primeros entrenamientos, el que está llamado la atención gratamente es el canterano Ricky. Dominicano de nacimiento, lleva desde niño en la Villa del Adelantado y jugó un papel importante en el juvenil el curso pasado.

Una opción que se escapa es la del portugués Vitor Barata. Nacido en Funchal, pasó por las categorías inferiores del Sporting de Lisboa y del Marítimo. El año pasado estuvo en el filial del conjunto de Madeira. Aunque el Avilés le siguió muy de cerca, su contratación está lejos de concretarse.

En lo deportivo, el conjunto de Viti Amaro arrancó la segunda semana de preparación. La novedad respecto a otros entrenamientos es que ayer el Avilés se ejercitó en La Toba, mientras que hasta ahora lo había hecho en Tabiella. Hoy el equipo volverá ejercitarse en las instalaciones municipales en horario de mañana y de tarde lo hará en el Suárez Puerta.

Mañana, el Avilés tendrá su primer partido de pretemporada. El Suárez Puerta recibirá al Lugo, que milita en Segunda División. Será un encuentro exigente para una plantilla a la que todavía le faltan varias piezas para estar completa.

El encuentro es a las 19.00 horas de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en la tienda del club. Valen 12 euros las destinadas a los adultos y cinco las de los niños.