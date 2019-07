El acento francés llega a la pretemporada del Navarro

El Navarro se encuentra inmerso en plena pretemporada con la plantilla casi cerrada. Actualmente, el club cuenta con hasta cuatro jugadores de origen francés que se están probando con el resto de la plantilla. Sus posiciones de juego son totalmente diferentes: un portero, un lateral y dos centrocampistas. El presidente de la entidad avilesina, Juan Carlos García, afirma que "hay que ofrecerles un período de adaptación de al menos una semana. Tan solo uno de los chicos habla bien castellano y sería injusto no darles una oportunidad. Hay que tener paciencia". La decisión final la tendrá Héctor Suárez, entrenador del Navarro, aunque un punto de inflexión, tal y como asegura el presidente, será el partido del próximo viernes contra el San Claudio. "No son malos jugadores, pero hay que ver cómo se desenvuelven en situaciones de juego. Aunque toquen balón en los entrenamientos no llega a ser lo mismo", asegura García.