Ariane Toro, lista para deslumbrar en Bakú

Ariane Toro ya conoce su hoja de ruta para debutar mañana en los Juegos Olímpicos juveniles. La judoka del Judo Avilés, que llegó hace dos días a la Villa Olímpica de Bakú, la capital de Azerbaiyán, ha quedado exenta de la primera ronda, pero en su lado del cuadro han quedado las mejores de Europa. "Me dan más ganas de competir", afirma la joven deportista.

Toro ha realizado una temporada excelsa. Logró tres medallas internacionales a lo largo del curso. Recientemente, compitió en el Campeonato de Europa. Sin embargo, en el primer combate, los nervios le jugaron una mala pasada, terminó vomitando y fue descalificada. "Me veía genial, me veía muy fuerte, como para ganar, pero no supo controlar la cabeza", analiza.

Para evitar esta mala experiencia, que ya había lastrado anteriormente, Toro se ha venido entrenando a conciencia. "Durante la temporada, notaba que ya lo tenía controlado. Trato de tener pensamientos positivos. No vislumbro tanto el resultado sino la competición en sí", cuenta la judoka.

Toro forma parte de la expedición española de judo que ha acudido a los Juegos Olímpicos juveniles. Lo que le confirma una vez más como una de las más firmes promesas de este deporte en el país. El equipo nacional está compuesto por seis chicas y dos chicos.

De lograr controlar los nervios y si su renqueante hombro se lo permite, Toro se cuenta entre las favoritas para realizar un buen papel en Bakú. Con este campeonato, la joven deportista pondrá punto y final a su temporada. Lo hace con las expectativas por todo lo alto y con la idea de poder colgarse un metal del cuello en una de las citas más relevantes del curso.