Grave lesión de Marco Asensio en el amistoso del Madrid contra el Arsenal

El Real Madrid sólo pudo empatar (2-2) este martes en su segundo partido de la pretemporada ante el Arsenal inglés, en un partido donde volvió a mostrarse débil atrás y que tuvo la mala noticia de la posible grave lesión de rodilla de Marco Asensio.

"Estamos un poco preocupados. Es la rodilla, se ha ido inmediatamente al hospital a hacer pruebas y a ver, pero tiene mala pinta. Es lo malo del día para nosotros, perdemos a un jugador y estamos un poco tocados por Marco, ojalá que sea lo menos grave posible", lamentó Zinédine Zidane en la rueda de prensa posterior al partido.

El centrocampista balear, uno de los cambios del francés para la segunda parte, se lesionó solo en un mal apoyo en la pelea de un balón con Aubameyang y tuvo que dejar el césped en camilla. Las informaciones de los medios hablan de posible rotura del cruzado de la rodilla izquierda.

Asensio había sido uno de los protagonistas de la mejora del conjunto madridista en la segunda parte, donde había entrado junto al galés Gareth Bale. El de Cardiff sí tuvo minutos en esta ocasión e incluso anotó el 1-2, tanto por el que ni siquiera sonrió, prueba de su actual estado de ánimo.

El gol había venido precedido de una buena maniobra de Asensio, que había salido con ganas y ya había avisado antes con un potente zurdazo al poste. Poco después del tanto de Bale, otro fuerte disparo del mallorquín, esta desde dentro del área, le dio el 2-2 definitivo a su equipo que no ocultó todavía que está lejos de su mejor forma, sobre todo atrás donde no termina de ser fiable.

Prueba de ello fue la expulsión antes del cuarto de hora de Nacho Fernández, que vio dos amarillas en apenas cinco minutos, la segunda por evitar con la mano el tanto de Alexander Lacazette. El francés luego no perdonó desde los once metros para hacer el 0-1 y obligar a Zidane a modificar su once inicial, con más mezcla que ante el Bayern. Así, el entrenador madridista tuvo que dar entrada a Varane y retirar a Luka Jovic, al que había alineado junto a Benzema.

El inicio de encuentro fue de los de Emery, que no pasaron demasiados problemas y que volvieron a encontrar la conexión Lacazette-Aubameyang para que el gabonés se plantase solo ante Keylor Navas y pusiese el peligroso 0-2 a los 24 minutos.

El trece veces campeón de Europa, sin la mejor versión de Eden Hazard, no podía hacerse con el control del choque, pero entonces el colegiado equilibró las fuerzas expulsando a Sokratis en menos de dos minutos. Entonces llegaron en los minutos finales las mejores opciones, con un 'pase de la muerte' de Carvajal, que interceptó el portero Martínez, y un cabezazo de Benzema que tocó el palo.

Zidane, que en esta ocasión no dio minutos a jóvenes como Kubo o Rodrygo movió el equipo en busca de soluciones y las entradas de los zurdos (Marcelo, Asensio y Bale) le dio un plus para lograr igualar el partido en tres minutos. Luego, el partido se fue equilibrando, llegó la lesión de Asensio y Bale tuvo una buena ocasión con un hábil remate a pase de Vinicius que se topó con una buena mano de Emiliano Martínez, que posteriormente le detendría al galés uno de los penaltis de la tanda que decretó vencedor al Real Madrid.