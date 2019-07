Los socios del Ceares, contra la obra en La Cruz que plantea el municipio

El Ceares rechazó ayer la propuesta del Ayuntamiento de Gijón para la remodelación del campo de La Cruz para que así pudiera seguir compartiéndolo con el Gijón Femenino y otros equipos de chicas y dejar en un cajón la promesa que en su día hizo el gobierno municipal de Foro de construir un campo para el equipo femenino en las inmediaciones de la gasolinera de la carretera de Pola de Siero. El nuevo gobierno municipal (PSOE) considera que construir ex novo un campo es muy caro -se calcula que el coste del proyecto sería de 2,8 millones- y planteó al Ceares dotar a La Cruz de césped artificial y remozar el resto de las instalaciones.



Pero los socios del Ceares rechazaron ayer en la asamblea ordinaria del club teyero la propuesta que el nuevo concejal de Deportes, José Ramón Tuero (PSOE), trasladó anteayer a las dos entidades ya que, entre otras cosas, quieren seguir contando con césped natural. "Las ventajas que ofrece esta sustitución son todas económicas, pero incompatibles con nuestro proyecto", asegura la entidad.



"No dijimos dónde, ni cómo tenía que ser, ni cuánto tenía que valer, sólo queríamos un campo para desarrollarnos como club", indicó Fran Simón, presidente del Gijón Femenino. El máximo mandatario del equipo gijonés, que cuenta con cinco conjuntos de fútbol campo y uno más de fútbol sala, entiende que "el dinero manda". El Gijón Femenino, con casi veinte años de historia, había disputado sus partidos en los Campos de la Federación de Roces hasta que el Ceares le facilitó su campo de La Cruz para que las jugadoras se sintiesen como en casa. Fran Simón lo analizó señalando que "no es lo mismo tener un piso propio que estar de alquiler, sólo queríamos un campo como tienen la mayoría de clubes que juegan en Gijón". La decisión del PSOE desató ayer varias reacciones. El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Sarasola, manifestó que "nuestro grupo siempre mantuvo que es innecesaria la construcción de un nuevo campo, el coste es excesivo y el deporte gijonés tiene otras muchas necesidades". Para Sarasola "la mejor solución es la de arreglar La Cruz y redistribuir los horarios no solo en ese campo, sino en todos los demás para que igualdad entre todos los clubes sea real. Es un tema de gestión de las instalaciones más que de construir otra nueva".



Todo lo contrario opina Laura Tuero de Podemos-Equo Xixón, que aseguró que "no se puede hablar de igualdad en el discurso de investidura, recoger la importancia de promocionar el deporte femenino y a la mínima cargarse un proyecto vital para las deportistas de la ciudad". La concejala recrimina a José Ramón Tuero que "mercadeé con los clubes de Gijón cambiando la necesaria instalación destinada al fútbol femenino por un arreglo, también imprescindible y de urgente necesidad, del campo del Ceares".



Por su parte, el PP, a través de su concejala Ángela Pumariega, va a interesarse "por los detalles económicos y de la infraestructura". "Gijón necesita completar y mejorar sus instalaciones deportivas y apoyar el deporte base y femenino", dijo. Y añadió: "Todavía existen diferencias importantes en cuanto a la participación y representación femenina especialmente en el fútbol que tradicionalmente está asociado a un rol masculino".



Comunicado oficial del club sobre la instalación de hierba sintética en la Cruz



El proyecto del club, desde que fuera rescatado de la desaparición en 2011, está centrado en la dignificación del fútbol semi-profesional, la recuperación de masa social, la vinculación de los vecinos del barrio a través de su club de fútbol (en una época de brutal individualismo) y la recuperación de la identidad del barrio. Para ello, pasar de jugar en hierba natural, superficie reconocida unánimemente como la ideal para el fútbol de rendimiento (como demuestra la reticencia de los clubes profesionales a jugar en artificial y por ejemplo el propio reglamento de la Copa del Rey a tal efecto), a la hierba artificial, es un importante revés, tal y como pone de manifiesto la decisión de los aficionados del club.

De igual manera que lo sería para el equipo de Primera Nacional del Gijón Fútbol Femenino que, gracias al convenio de colaboración impulsado por este club, también disputa sus partidos en La Cruz. Para posibilitar este cambio el año pasado se invirtieron varios miles de euros de fondos propios en la instalación de riego y drenaje, así como se duplicó la inversión en mantenimiento. Para que pudiera crecer en visibilidad y asistencia a sus partidos, hemos sacado al primer equipo del Gijón F.F. de un campo de hierba artificial destinado fundamentalmente al fútbol base, y ahora se pretende que la hierba artificial las persiga para acabar en la misma situación. No queremos olvidar tampoco la drástica reducción del número de lesiones experimentada por el equipo femenino con el cambio de superficie.

Las ventajas que ofrece esta sustitución son todas económicas, pero incompatibles con nuestro proyecto. La obvia es la posibilidad de crecer exponencialmente en el fútbol base y contar con decenas de equipos que a través de cuotas y otros ingresos indirectos generen recursos económicos para disponer de ellos a discreción. En este aspecto hay que recordar tres puntos fundamentales: la asamblea del UC Ceares limitó el número de equipos de fútbol base (excluyendo fútbol sala) de los que podía disponer el club a 9, los actuales, para evitar crear un club demasiado grande que perdiera el trato personal y acabara siendo un mero prestador de servicios. En segundo lugar, que el modelo de fútbol base que consideramos sano para la ciudad es el de «muchos clubes con pocos equipos», y no queremos ser partícipes de la desaparición de los clubes pequeños, tal y como manifestamos en la pasada asamblea de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. Que nuestra gestión no permite el trasvase de fondos provenientes del fútbol base hacia el primer equipo, por lo que el mismo necesita de la asistencia al campo y de los socios para financiarse, algo que pone en peligro el cambio de superficie de juego porque degrada la calidad de lo que se ve en el campo y la atmósfera que lo rodea.

Las instalaciones que se habían solicitado para la Escuela Mixta de Fútbol (ver documental de TVE sobre la misma aquí) contemplaban un nuevo modelo de gestión donde el Patronato Deportivo Municipal tuviera poder de decisión sobre el uso de las mismas para evitar cualquier movimiento especulativo, y que nos permitieran en conjunto con el Gijón Fútbol Femenino desarrollar un proyecto pionero que como puede verse generó interés mucho más allá de las fronteras de nuestro barrio. Pero no al coste de poner en riesgo a un club con más de 70 años de historia que vive una época dorada en lo social y deportivo.

Creemos que la actuación propuesta no es la adecuada y que revertiría la situación al año 2011 cuando el

club estaba a punto de ser liquidado. Emplazamos a la corporación municipal a sentarse a dialogar para encontrar una solución satisfactoria, creemos que hay alternativas que son totalmente viables, incluso con un coste menor, y que no implicarían la desaparición de nuestro fútbol base y de la Escuela Mixta de Fútbol.

En otro orden, y para que a partir de esta temporada podamos contar con unas instalaciones dignas, les solicitamos que reactiven los arreglos que estaban en marcha para nuestro campo ya que tenemos planificada la temporada en base a las fechas acordadas para los mismos.