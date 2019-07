El Ceares sí ve soluciones

Se encuentran perplejos ante la decisión tomada por el concejal de Deportes José Ramón Tuero de no construir un campo de fútbol para el Gijón Femenino. No discuten ni la ubicación, ni el coste, el cual consideran que debe de ser inferior al marcado por el Consistorio gijonés. El Ceares, que se ha mostrado muy cercano durante los últimos años al club que preside Fran Simón, no se rinde en su idea de apoyar al fútbol femenino y el martes rechazó en su asamblea ordinaria la remodelación de La Cruz para que pase a tener hierba artificial (con la intención de que jueguen allí sus partidos todos los equipos cearistas y del Gijón Femenino). Una opción innegociable. "No pedimos nada, solo que no nos destruyan La Cruz", afirma Xosé Estrada, vicepresidente del Ceares y directivo del Gijón Femenino.

"Podemos volver a sentarnos para buscar algunas alternativas, se necesita un campo sencillo y funcional, igual tiene que costar menos de 1,6 millones (cifra facilitada por el Consistorio gijonés del coste que tendría la remodelación de La Cruz), nos parece extraño que no exista una ubicación en todo el concejo de Gijón que no cumpla los requisitos de economía y funcionalidad", analiza Estrada. El vicepresidente del Ceares es uno de los grandes impulsores que apostaron por apoyar al club gijonés femenino para que su primer equipo pudiese disputar sus encuentros en La Cruz, en hierba natural y, a su vez, tuviese un mayor foco de atención para potenciar el trabajo realizado con la base y, más en concreto, con el fútbol femenino, desde hace casi veinte años. Una intención que mantiene tanto para el Gijón Femenino como para el Ceares, que ve mucho más beneficioso contar con un campo de hierba natural que artificial. "Es un club que garantizó que las niñas que quisieran jugar al fútbol pudieran hacerlo y pelearon ante unas condiciones muy malas", justifica Xosé. El directivo de ambos clubes expone además que "se está cometiendo una injusticia muy grande con el Gijón Femenino, hay pocos o ningún club que lleve tantos años trabajando con el fútbol base y que no tengan instalaciones propias, con el agravamiento de que estaría destinado al fútbol femenino".

Por ello, la decisión tomada por el Ayuntamiento de Gijón le parece "sorprendente". El rechazo a esta propuesta fue prácticamente unánime en la asamblea de la entidad gijonesa, que espera mantener alguna nueva reunión para encontrar una solución factible para todas las partes.

En otro aspecto, el Ceares tiene asegurada una partida de 300.000 euros para realizar arreglos en sus instalaciones. "Son cosas básicas, como la instalación del gas, un baño en el vestuario visitante o un muro de cierre lateral que está en malas condiciones", explica Xosé Estrada, que recalca que "nosotros no hemos pedido nada".