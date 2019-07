El Numancia ficha a Álvaro García, central del Caudal

Los equipos de Segunda continúan mejorando sus plantillas de cara a la próxima temporada. El Numancia fichó ayer al central Álvaro García, procedente del Caudal Deportivo. El central de 20 años llega en principio para el filial, que milita en Segunda B, aunque con opciones de jugar con el primer equipo. En ese caso, el Caudal recibirá una cantidad por el traspaso. García no ha llegado ni a debutar en partidos ni en entrenamientos con el club blanquinegro después de fichar desde el Llanes este mismo verano. Por su parte, el Tenerife incorpora al lateral Shaq Moore, ex del Oviedo Vetusta, de 22 años, que llega del Levante, aunque la última campaña la disputó cedido en el Reus. No fue la única incorporación del Tenerife en el día de ayer, ya que también se hizo con los servicios del lateral izquierdo Robert Mazan, procedente del Celta de Vigo. El defensa eslovaco llega cedido por una temporada tras solo disputar cuatro partidos con el club celeste. El delantero Mario Barco cambia el amarillo del Cádiz y se va al rojo del Mirandés, equipo recién ascendido a Segunda. El delantero, de 26 años, que solo disputó 9 partidos la pasada temporada y no anoto ni un solo gol, llega libre. Al Mirandés también llega Andrés García Mohedano, procedente del filial del Granada, donde ha jugado más de 30 partidos en la dos últimas temporadas. El mediocentro de 23 años firma por dos años con el conjunto de Miranda de Ebro. El mediocentro madrileño ha pasado por las categorías inferiores de Atlético de Madrid y del Granada.