La remontada de Ariane Toro

Entre la descalificación en el Campeonato de Europa y la plata conseguida en los Juegos Olímpicos Juveniles apenas ha pasado un mes en la vida de la judoka Ariane Toro. Casi cuatro semanas en las que la joven deportista del Judo Avilés ha sido capaz de doblegar a su peor enemigo: los nervios que la privaron del éxito en Europa.

"Antes de empezar sí que estaba un poco nerviosa, pero en los tres primeros combates me he sabido controlar bien", explica Toro, que durante la competición en Bakú logró vencer a la actual campeona de Europa, Verónica Toniolo. Con tres medallas internacionales este curso, Toro no piensa frenar. "Ahora hay que pensar en el Mundial", señala.

Como preparación de la cita olímpica, Toro reconocía que trabajó su faceta mental, para controlar sus nervios. Evitó lo sucedido en el campeonato de Europa, cuando el vómito la apeó en la primera fase; no era la primera vez que los nervios la traicionaban.

Su entrenador del Judo Avilés también se muestra satisfecho por el resultado conseguido en Bakú. "Después de lo que pasó en el campeonato de Europa, esta medalla va a suponer un refuerzo para ella", asegura Carlos Fernández sobre el metal conseguido por Toro.

"No hay que olvidar su juventud, sigue teniendo 16 años. Tiene un gran futuro por delante, pero de la misma forma que tras el Europeo no éramos catastrofistas, tampoco tiramos ahora las campanas al vuelo", concreta el técnico avilesino.