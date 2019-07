Mikel Trabanco, del Avilés: "Aún tenemos mucho que demostrar"

Mikel Trabanco conoce el fútbol desde los tres años. Y al adjunto de la dirección deportiva de la etapa de Norte Proyectos en el Avilés no le es ajeno el Suárez Puerta. Ya fue una persona cercana durante la etapa de Gol Plus. Afirma, que, cuando le llamó José Álvarez, el actual director deportivo, no se lo "pensó dos veces". Álvarez fue su representante durante su época de jugador. Lleva algo más de dos meses en el cargo y la sensación es la misma que cuando llegó. "Tenemos mucho que demostrar", afirma.

Sabe de la magnitud de la historia del Avilés en el fútbol regional. Y también conoce su pasado. En no pocas ocasiones, los directivos de Norte Proyectos lo han señalado como una especie de mochila que llevarán en las etapas más tempranas de su gestión. Su meta es hacer esa carga más liviana. La receta, la tiene clara. "Queremos dar confianza a los jugadores", señala.

Por ahora las cosas no le van mal. "Podíamos tener la plantilla cerrada desde hace tiempo, pero no teníamos prisa", explica sobre un combinado, que con los últimos fichajes, está cada vez más hecho, pero al que le siguen faltando delanteros.

Otro de los objetivos que se marca a corto medio plazo es recuperar a la afición del Suárez Puerta. El campo del Avilés registró en los últimos años un buen puñado de entradas pobres. En el primer partido de pretemporada contra el Lugo, la asistencia no fue alta.

Aunque hubo grupos que rechazaron, es el caso de "Indeseables", animar al equipo por la contratación de Vilches como entrenador de porteros, este deseo tampoco marcha del todo mal. Algunas peñas ya han indicado que volverán al campo. "La afición del Avilés es de la que gana partidos. Los necesitamos", resume.

En estos dos meses, Norte Proyectos no solo ha tenido que enfrentarse a los problemas de impagos con la anterior plantilla. Unas deudas resueltas desde hace tiempo. También, a lo largo de las semanas, se han ido amontonando otros imprevistos. Mikel Trabanco les resta importancia. "Cada día sale algún resquicio más de la anterior gestión, pero son problemas que hay que seguir salvando", indica.

Sobre los objetivos ambiciosos que se marca este nuevo Avilés, Trabanco, un hombre de fútbol, no quiere echar las campanas al vuelo. "Hay que ir semana a semana. Las posibilidades son muchas, pero la pelotita tiene que entrar", dice. También es cauto sobre las expectativas, aunque no esconde que Norte Proyectos tiene la voluntad de anidar en Avilés durante varios años. "Hay que ir semana a semana y cumplir con las fechas pactadas. La gestora tiene buena sintonía y el objetivo final es comprar el club", zanja sobre la idea de Norte Proyectos con el Avilés.