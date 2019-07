Fernando Alonso correrá la próxima edición del Dakar

Fernando Alonso cumple hoy 38 años y lo hace disfrutando al máximo de su pasión por el mundo del motor. El piloto asturiano anunciará en las próximas fechas su siguiente reto, que no será otro que tomar la salida en la próxima edición del rally Dakar, en 2020, a los mandos de un Toyota, escudería con la que se impuso con solvencia en el pasado Mundial de Resistencia. Mientras tanto, el ovetense disfruta de su circuito de karts y hace disfrutar a todos los que se acercan hasta allí.

Alonso, con su legendario casco y al volante de uno de los karts de su circuito, tomó parte ayer en una prueba de resistencia para aficionados que duró seis horas y que se celebró en el circuito que lleva su nombre situado en La Morgal (Llanera), Alonso formó un equipo con sus amigos Pablo Rodríguez y Alberto Fernández. El suyo fue uno más de los muchos equipos que se apuntaron a una prueba que cumplía ayer su tercera cita y en la que el principal aliciente era compartir carretera con el bicampeón del mundo de Fórmula 1 y hacerlo pisando a fondo el acelerador en una pista de lujo.

Uno de los que no se quiso perder la cita, ahora que sus compromisos le han dado un respiro, es Samuel Sánchez. El exciclista asturiano, un gran aficionado al motor, como Alonso lo es al ciclismo, se puso el mono de competición para dar el mayor número de vueltas posibles. "Siempre fui un amante de la gasolina, coches, motos, karts, y esta prueba está muy bien. Es muy divertido, todo el mundo corre en las mismas condiciones, tienes que hacer tu estrategia, competir en equipos de mínimo tres personas. El riesgo es mínimo, aquí se imponen las manos del piloto y Fernando en eso nos pasa por encima a todos". Un buen momento también para celebrar la existencia de estas instalaciones: "Es un imán turístico y además de que la gente puede venir a ver el museo puede también disfrutar de esta carrera", señalaba el que fuera oro en los Juegos Olímpico de Pekín, en 2008.

El que no se subió a ningún kart pero no quiso perderse esta fiesta del motor fue el piloto de rallies José Antonio Suárez "Cohete". El de Pravia organizó hace unos días un entrenamiento en el que Alonso se puso al volante de un kart de cross con el que cruzó por caminos de tierra en un adelanto del próximo reto del ovetense en el exigente Dakar. Suárez, por su parte, es también un gran usuario del circuito: "Vengo dos o tres veces a la semana, es una buena manera de trabajar cosas que con el coche de rally no puedes". Y es que, explica José Antonio Suárez, "este circuito es un privilegio y hay que disfrutarlo".