"No hubo celebración, fue plata y me dio rabia no ganar el oro"

Ariane Toro (Bilbao, 10-7-2003) acaba de regresar a Avilés tras proclamarse subcampeona olímpica juvenil de Judo.

- Ya firma autógrafos. ¿Son los primeros?

-No, ya había firmado algunos en la propia Villa Olímpica con los voluntarios. Me gusta, pero todo en su justa medida. Estoy contenta, pero espero que me queden muchos resultados más y más grandes.

- Tiene 16 años recién cumplidos. Tiene tres medallas internacionales, fue a un campeonato de Europa y acaba de ganar una plata olímpica. No está mal.

-No, está muy bien. Estoy contenta. Del campeonato de Europa he aprendido. En los Juegos Olímpicos juveniles supe mejorar.

- En Bakú ganó a la campeona de Europa. Eso no significa necesariamente que pudiera haber sido campeona de Europa, pero ¿da muestra de su nivel?

-Fui pensando que podía ganar. Se me dieron las circunstancias y no las supe superar. La lié, pero en los Juegos pude mejorarlo e intentaré que no me vuelva a pasar lo que me sucedió.

- ¿Qué hay más importante que esta plata?

-El Mundial y ya. Para mí, esto es más grande. Es mejor que el campeonato de Europa. Es una preparación para los Juegos de verdad. La experiencia es muy importante. El paso adelante ahora es el campeonato del mundo.

- ¿Ya tiene plaza?

-Sí, seguro. Es en Almaty, Kazajistán, en septiembre.

- Va a disputar un campeonato del mundo y al poco tiempo sentarse en un pupitre.

-Sí, empieza el curso y me voy una semana entera y luego, sí, vuelvo a clase con el resto.

- ¿Cómo se compaginan los estudios, ser una chica de 16 años y una de las más firmes promesas del judo español?

-Hay tiempo para todo. Hay que organizase bien. Hay campeones olímpicos que se han sacado una carrera de Medicina. A esta edad todavía es fácil.

- ¿Cuándo gana la plata? pensó más en el oro?

-Cuando me metí en la final y sabía que tenía la medalla asegurada, pasaron el vídeo por un grupo y me dijeron que lo celebrase. Estaba contenta, pero aún me quedaba un combate. No hubo celebración. Fue una plata, pero me da rabia de no haber logrado el oro.

- ¿Una vez superada esa rabia, en qué pensó?

-En el campeonato del mundo.

- Es una máquina de competir.

-Es lo que me gusta. Un deportista siempre quiere más.

- ¿A quién escribió primero cuando logró el título?

-Tenía muchos mensajes, pero a mis padres.

- Lleva en Avilés poco más de un año. Desde su llegada su progresión ha sido enorme.

-Sí, en Bilbao estaba contenta, pero no veía que ganar esa plata fuera posible. He llegado aquí y me han enseñado que se puede. Lo que he conseguido no cualquiera lo consigue y al final aquí te hacen sentir muy bien. Estoy contenta.

- El hombro y los nervios. ¿Cómo lo lleva?

-Al principio, los nervios no los controlé mucho. Después del primer combate empecé a visualizar todo y a olvidarme del resultado. Me di cuenta de que estar en ese lugar era lo que me gustaba. Y el hombro pues de vez en cuando me molesta un poco y se mueve, pero va bien.