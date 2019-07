Palero no jugará en el Oxigar Belenos este curso

Juan Palero, que había anunciado que seguiría en el Oxigar Belenos, no jugará en el conjunto avilesino la próxima temporada. El jugador, que ya llevaba un año y medio en la Villa del Adelantado, abandona el club presidido por Felipe Blanco "por motivos personales". "Me ha surgido la oportunidad de irme a Madrid, la capital del país, y pienso que allí las oportunidades para mí serán mayores en todos los sentidos", aseguró ya el exjugador del Belenos. Su baja será sensible para el conjunto avilesino, que saldrá en la Liga Norte este curso.