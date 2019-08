Messi pugna contra Cristiano y se cae Ney

La lucha por alzarse con el título "The Best" de la FIFA volverá a dejar una encarnizada batalla entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, entre la lista de los diez mejores futbolistas del mundo no estará Neymar, que se queda como el gran olvidado del galardón. Entre los preseleccionados se ha colado Eden Hazard, fichaje flamante del Real Madrid y ganador de la Liga Europea con el Chelsea el pasado curso. Del PSG, sí ha entrado Mbappé entre los diez mejores del planeta, según la FIFA. El resto de nominados están íntimamente relacionados con la pasada edición de la Liga de Campeones. Matthijs de Ligt y Frenkie De Jong, anteriormente en el Ajax y ahora en la Juventus y en el Barcelona, respectivamente, están en la lista para alzarse con el premio. Harry Kane, del Tottemham que llegó a la final, también está seleccionado. Y el Liverpool, con Mané, Salah y Van Dijk logra meter a tres futbolistas.

En fútbol femenino, Alex Morgan y Rapinoe están entre las diez mejores.