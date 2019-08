Toña Is: "Trabajo para dirigir a la absoluta, los éxitos me avalan"

Los niños no hacen distinción de género cuando juegan al fútbol en la calle. El problema viene cuando crecen y a ellos se les alienta a que sigan dándole patadas a un balón y a ellas a que lo dejen. "No estaba bien visto que una mujer jugara al fútbol", reconoce Nacho Is, que era compañero de juegos de su hermana, Toña (Oviedo, 1966), cuando los dos eran unos guajes. Pero la seleccionadora nacional sub-17, "Asturiana del mes" de diciembre de LA NUEVA ESPAÑA por llevar a la selección que dirige a ganar el Mundial, no hizo caso a nadie y siguió su propio camino.

Se empeñó en seguir dándole patadas al balón y con el tiempo se convirtió en una pionera, un modelo a seguir por muchas otras. Lo fue en Asturias, formando parte del México de La Corredoria, germen del Oviedo Moderno, ahora Real Oviedo Femenino; lo siguió siendo cuando llegó a jugar en la selección nacional, y lo volvió a ser cuando se convirtió en la primera mujer en entrenar a una selección nacional. Tardó poco Toña Is en demostrar que merecía el puesto. El pasado diciembre llevó a la selección sub-17 a ganar el Campeonato del Mundo. Es la primera vez que una selección española femenina lo logra.

Toña Is quiso estar rodeada de su familia al recoger los atributos que la acreditan como "Asturiana del mes" de manos de Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA; del gerente del periódico, Eduardo Suárez, y del subdirector Evelio G. Palacio. En primer lugar, se le hizo entrega de la página elaborada para la ocasión, en la que su propia hija, Paula, presente en el acto y una de las jugadoras que formó parte del equipo campeón del mundo sub-17, elogiaba su tenacidad. A continuación, recibió una caricatura del dibujante Pablo García en la que se ve a la entrenadora en un campo de fútbol y, por último, la estela que el artista José Legazpi creó para honrar al "Asturiano del mes".

Toña Is es consciente de que es una pionera y, por eso, trata de inculcar a sus jugadoras lo que le ha costado llegar hasta donde está ahora. "A las chicas que entreno les digo que esto no ha sido así siempre, que he tenido que pasar muchas penurias para llegar donde estoy, para que ellas tengan lo que tienen. Estoy superorgullosa de haber sido una de las pioneras que se atrevió, una de esas mujeres que se decidieron a jugar al fútbol y que han seguido hasta el final creyendo en que esto tenía que tirar para arriba", aseguró.

La ovetense reconoce que es una persona "ambiciosa" y por eso no se pone límites. Tiene claro que quiere llegar a dirigir a la selección femenina absoluta y está dispuesta a trabajar para conseguirlo. "Estoy trabajando para ello, los éxitos me avalan y cuando la Federación quiera estoy a disposición para cualquier equipo", apuntó. Mientras tanto sigue con la sub-17, preparando nuevos retos y disfrutando del crecimiento de las competiciones femeninas, cada vez más seguidas y valoradas. "Llevamos unos años en que se está notando el apoyo de la Federación, de diferentes instituciones y medios de comunicación. Es lo que estamos buscando", sentenció.