El cambio del reglamento indulta al oviedista Jimmy, que podrá jugar la primera jornada de Liga

Las sanciones por acumulación de amarillas ya no se arrastran de una temporada a la siguiente. El cambio en el reglamento general de la Federación va a venir muy bien a unos cuantos futbolistas que no empezarán la Liga con una sanción arrastrada desde el pasado curso. En Primera hubo ocho jugadores, Carvajal (Real Madrid), Diego Llorente (Real Sociedad), Parejo y Gayà (Valencia) Rog y Mercado (Sevilla) Elustondo (Real Sociedad) yMaksimovic (Getafe) que vieron la quinta amarilla en la última jornada y no recibirán finalmente castigo, al igual que tres jugadores del Segunda, Jimmy (Real Oviedo), Lemos (Las Palmas) y Pedro (Deportivo)