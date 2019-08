El Toscaf, exiliado a Los Canapés

Un año más, el Toscaf Atlética Avilesina empezará en inferioridad respecto al resto de sus contrincantes en la Primera Estatal. No será por negligencia de sus responsables sino porque su pretemporada carecerá de ejercicios de fuerza, que se realizan en el gimnasio.

La razón, otra vez, es el cierre del polideportivo de La Magdalena durante los meses de verano. La Atlética, que arrancará la pretemporada el 16 de agosto, tendrá que ejercitarse hasta septiembre en el polideportivo de Los Canapés, que carece de gimnasio.

Una decisión que no gusta al entrenador del equipo, Juan Muñiz. "Mi postura es sobradamente conocida por todos. No es que sea un cabezota, es que tenemos que hacer un trabajo de pesas, que no se puede hacer en Los Canapés. No comprendo que en vacaciones, los polideportivos estén cerrados, pero allá cada cual con su política", sentencio el veterano técnico avilesino.

La Atlética ya tiene a gran parte de la plantilla cerrada de cara a la temporada que viene. Tras haber logrado clasificarse para una histórica promoción de ascenso a División de Honor B, el Toscaf ha apostado por continuar con los mismos mimbres del año pasado, que tan buenos resultados obtuvieron.

Además, los fichajes que se han producido a lo largo del verano, son de un perfil joven, por lo que encajarán bien dentro de una plantilla que no acumula demasiados años de experiencia, pero que lo suple con garra, con entrega y resultados.

"La plantilla la tenemos prácticamente cerrada, salvo que aparezca algo a última hora. Vamos a tener un conjunto que será mucho más joven que le año pasado", anunció Muñiz que cumplirá un año más sentado en el banquillo.

Quejas vecinales

Los vecinos piden razones a la alcaldesa de Avilés para justificar el cierre de La Magdalena en verano. Solo la pista de patinaje está abierta, precisamente, en los meses en los que los más pequeños "están deseosos de poder utilizar estas instalaciones", según reza una carta dirigida por un usuario a este periódico.