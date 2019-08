El Sella más incierto

Los sudafricanos Hank McGregor, once veces campeón del mundo de maratón, y Wayne Jacobs

Ausentes los vencedores de la pasada edición -Milín Llamedo Álvarez, que abandonó momentáneamente el deporte de alto nivel, y Pedro Vázquez Llenín, este en el Mundial sub-23 de sprint olímpico, el 83.º Descenso Internacional del Sella se presenta, a priori, muy abierto y, además, con un nivel de agua que podría beneficiar bastante más a los asiduos y profundos conocedores de esa cuenca del oriente asturiano en detrimento de las delegaciones extranjeras.

El Sella presenta un cartel de figuras que para sí quisieran tener otras pruebas de descenso de ríos. Pero el tirón de la Fiesta de las Piraguas de Asturias y el buen trabajo despachado por el CODIS para acercar a Arriondas y Ribadesella a lo más granado del maratón a nivel internacional dieron los frutos apetecidos para acabar por convertir este Sella de 2019, probablemente, en el mejor de la historia. No están todos, pero sí la mayoría de ellos y ellas, palistas asiduos a subirse a los podios en Mundiales, Europeos o Copas del Mundo.

La contrarreloj del jueves volvía a poner sobre la quiniela de indiscutibles aspirantes a la victoria al incombustible Julio Martínez Gómez, el once veces vencedor del Sella, en barco de equipo, que luchará en esta oportunidad formando dupla en K-2 con el parragués Emilio Llamedo Iglesias. Han preparado con mimo la prueba. Para ellos, salvo incidencia, no tiene ningún secreto y, por si fuera poco, tomarán la salida desde el primer cepo, la denominada "pole position". Ahí, según los entendidos, no se gana el Descenso, pero sí se puede perderlo.

A su lado, codo con codo, José Julián Becerro y Miguel Martínez Castañón (Club Fluvial de Lugo), que ya saben lo que es saborear las mieles del triunfo en el Sella, uno en K-1 (Becerro) y el otro en K-2 (Castañón, con Julio Martínez y ostentando el récord de la prueba, establecido en 2009): ambos se hicieron el pasado domingo con el bronce en el Campeonato de Europa de maratón y, al mismo tiempo, lograron billete para el Mundial de China.

A ellos deben sumarse, en cuanto a grandes aspirantes a la victoria, el sudafricano Hank McGregor, once veces campeón del mundo de maratón, junto a su compatriota Wayne Jacobs, triunfadores en el Umkomaas, una de las pruebas de maratón más extremas del mundo, en aguas de Sudáfrica. McGregor quedó tercero en el Sella en dos ediciones -la última, en 2018, con Andy Birkett- y ahora regresa con la intención de dejar su impronta en letras de oro en la prueba. Otra K-2 muy a tener en cuenta es la de los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy, los flamantes campeones de Europa de maratón, título cosechado el pasado fin de semana.

Adrián Boros, otros de los grandes del presente panorama, debutará en el Sella como subcampeón de Europa, en compañía del también húngaro Krisztian Mathé. Baste recordar que Boros es, igualmente, subcampeón del mundo de maratón, aunque con Laszlo Solti. Tampoco se debe olvidar a los hermanos Balboa, Franco y Dardo, del equipo nacional de Argentina, quienes llevan varios días entrenando en las aguas selleras y buscarán la sorpresa saliendo desde el sexto cepo. Y otra K-2, quizás una incógnita, pero con gran potencial, es la de los australianos Josh Kippin y Brendan Rice, pupilos de Ramon Andersson, vencedor del Sella en 1988.

"Va a estar muy igualado, pienso que hay varias parejas para optar a la victoria y al podio". Así de cauteloso se mostraba el cangués Luis Amado Pérez Blanco, compañero de fatigas de Miguel Llorens López (SCD Ribadesella), que tratarán de resarcirse de lo acontecido hace apenas unos días en el Europeo de maratón, cuando estaban cerca de las medallas, aunque se quedaron sin ninguna, copando finalmente la quinta plaza. Luis Amado y Miguel, que fueron bronce en el Mundial de maratón del año pasado, tratarán de olvidarse de los malos tragos y buscarán hacer algo grande "en casa", en el Sella, en su río. Sin duda, son la indudable baza asturiana en esta octogésima tercera edición del Descenso Internacional. Nada que perder y sí mucho que ganar.

También tienen mucho que decir el zamorano Emilio Merchán Alonso, que ya saboreó las mieles del triunfo en el Sella en varias ocasiones -lo ganó en cuatro ocasiones con Julio Martínez-, quien bajará en esta oportunidad con el avilesino Javi López González, ambos luciendo la elástica de la selección nacional española. Y sin olvidar, faltaría más, a otra pareja que intentará meterse entre las mejores, compuesta por el riosellano Juan Busto Gutiérrez y el argentino Roberto Geringer Sallate (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), terceros en la parrilla de salida.