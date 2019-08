La polémica del Sella, Emilio Llamedo: "Hay gente que no tiene principios ni criterio"

El final del Descenso Internacional del Sella fue de lo más polémico. Las cámaras de televisión ofrecieron una carrera que estuvo todo el tiempo comandada por el K-2 que formaban Julio Martínez y Emilio Llamedo. Pero en la llegada las cosas fueron muy distintas. El cántabro y el asturiano terminaron séptimos mientras que la victoria fue para la pareja formada por Miguel Fernández Castañón y José Julián Becerro. Martínez y Llamedo acusan a los ganadores de haber tenido una actitud poco deportiva.

La explicación al retraso de los que habían dominado la prueba hasta entonces estuvo, según los dos protagonistas, en que les cerraron y la piragua se les averió: "A 1.5 kilómetros de la meta nos hemos puesto a la ola a la derecha, les avisé de que no nos cerraran y cuando se lo dije dieron un timonazo y nos cerraron más. Hemos destrozado el barco, casi nos hundimos y no podemos llegar, no he visto jamás algo así en el Sella. Para poder llegar hemos tenido que ir achicando agua a cada momento", añadía Julio Martínez, quien reconocía que recriminó a los ganadores su actitud al cruzar la meta: "Tenía una sensación de rabia, de odio, nunca había visto una maniobra tan antideportiva, si no me los quitan de delante no se lo que hubiera hecho".

Un poco más tarde y algo más calmado, Emilio Llamedo secundaba a su compañero: "Fue en una zona un poco complicada, ellos iban marcando y Julio les fue advirtiendo de que nos estábamos quedando sin agua, la piragua terminó con una raja de 1.5 metros". También para él "fue una maniobra antideportiva". "Hay gente que no tiene principios ni criterio", añadía.