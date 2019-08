Castañón: "Supimos sufrir en los momentos clave"

El avilesino Miguel Fernández Castañón y el leonés José Julián Becerro, del Club Fluvial de Lugo, vencieron en la 83.ª edición de Descenso Internacional del Sella en la categoría de K-2. Becerro, que ganó por primera vez en K-2, manifestó: "Para mí es un sueño cumplido, lo había intentado muchos, muchos años y el que menos lo esperaba ha llegado, así que ahora solo queda celebrarlo".

Miguel Fernández explicó que "es mi segunda victoria en el Sella, hace diez años que ganaba el primero, una fecha para mí bastante emocional; mi compañero nunca había ganado el Sella y me alegro mucho por él".

El avilesino Castañón agradeció "a Jesús Rodríguez León, que es un chico que compite en K-1, que nos ha dejado la embarcación porque nosotros hasta hace dos días no teníamos, nos ha cedido el barco y parte de la victoria es suya también".

José Julián Becerro explicó perfectamente la carrera de la embarcación ganadora: "En la salida me he caído de frente y me he magullado el brazo, la pala la llevaba un poco girada y de ahí la caída. Miguel me ha ayudado mucho en los primeros kilómetros porque he empezado un poco frío la carrera, pero hemos ido poco a poco remontando y al final conseguimos la victoria".

Miguel Fernández explicó con claridad cuál fue la clave del éxito de la victoria: "La carrera ha sido muy dura, desde atrás, tuvimos que remontar, creo que hemos sabido sufrir en los momentos clave y en cuanto fuimos ya más descansados y vimos que el grupo de adelante era alcanzable fue donde hicimos un pequeño cambio de ritmo".

En segunda posición, a quince segundos de los ganadores, llegaron los franceses Jeremy Candy y Quentin Urban. Candy afirmó: "Ha sido una carrera muy difícil pero estamos contentos con el resultado. El segundo puesto es un gran premio para nosotros, teniendo en cuenta a los rivales que teníamos enfrente".

Terceros en K-2 fueron Roberto Geringer y Juan Busto, a 24 segundos. Busto aseguró: "La carrera fue dura, pero bonita. El punto más difícil era la primera parte del río. Estoy muy contento, no contábamos con ello, esperábamos estar arriba pero no tanto".

Por su parte, Geringer explicó que "tenemos sensaciones de alegría, peleamos para hacer esto y salió bien, así que más que contentos".