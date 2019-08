Mads Pedersen: "Ha sido una victoria muy importante"

Mads Pedersen cumplió con los pronósticos y logró hacerse con la victoria en K-1 de la edición de este Descenso. "Estoy muy emocionado. Ha sido una victoria muy importante", declaró el piragüista danés. Pedersen aseguró que los últimos kilómetros fueron muy complicados por el gran desgaste que supone esta prueba. "Es una ilusión ganar una de las pruebas más importantes de este deporte", aseguró.

El segundo clasificado, Alberto Plaza, tuvo una mala salida, quedándose algo alejado de la zona del podio. "He tenido un comienzo muy malo, pero en la ría he logrado avanzar hasta las primeras posiciones y colocarme como segundo. El primero (Pedersen) no me dejó ninguna opción de ganar", dijo Plaza.

Guillermo Fidalgo, campeón de K-1 en la anterior edición, se mostró satisfecho con su tercer puesto, pues afirmó que "había un gran nivel". El piragüista leonés realizó una gran salida, llegando a ser líder en los primeros 500 metros, sin embargo aseguró que cuando Pedersen se puso en cabeza ya sabía que iba a ser el campeón, debido al ritmo que estuvo marcando.