Manchón: "El comité lleva el Sella de una forma tradicionalista y machista"

La sevillana Beatriz Manchón no quiso perderse la fiesta de las piraguas a pesar de que no iba a competir. Lo hizo acompañada del asturiano Manuel Busto, con el que quiere participar en la categoría absoluta del Descenso Internacional del Sella, algo que las normas de la competición le impiden. La Audiencia Nacional dio la razón a la Federación Española de Piragüismo, que en su reglamento dice que una K-2 mixta no puede participar en una prueba solo de hombres o solo de mujeres si existe una carrera mixta. Los dos deportistas piensan seguir adelante con su lucha.

Lo explicaba Beatriz Manchón: "Es la primera vez que sale a debate un tema como este y estamos dispuestos a seguir hasta el final. El problema no es ni mucho lo que la gente supone, que queremos que desaparezcan las categorías masculina y femenina, simplemente decimos que cuando hay una categoría que sale con cierta ventaja y a la vez haces un clasificatorio para que los que salgan delante sean los que realmente van a disputar la carrera, pues consideramos que eso no puede estar cerrado a las mujeres", añadía una palista que cuenta con dieciséis medallas en campeonatos del Mundo.

El siguiente paso a seguir es ya acudir al Tribunal Supremo y el caso está en manos de los abogados: "Tenemos un bufete de abogados que nos está asesorando y apoyando y vamos a ir hasta donde haga falta. Nosotros estamos convencidos de que es algo razonable, lógico, y que va a ser hacia donde evolucione el deporte en general. Si hay que ser pioneras, pues aquí estamos para pelearlo", añadía Beatriz Manchón.

Manuel Busto, por su parte, reconocía que vivió con cierta emoción la competición por la relación que le une a los palistas Juan Busto y Roberto Geringer, que acabaron en tercera posición: "Venía también muy emocionado porque tanto Juan como Roberto trabajan conmigo en la empresa y nos quedamos con un poco de mal sabor de boca porque fueron todo el tiempo segundos y al final acabaron tercero, pero creo que para ellos es un puesto importante".

En cuanto a la resolución de la Audiencia Nacional, el de Villaviciosa corroboró que irán hasta el final: "Son casos que se dan en la justicia, nosotros lo que vamos es a seguir para adelante y lo que nos toca ahora es llegar al Supremo". El quince veces medallista en el Mundial de maratón añade que su aspiración es poder hacer lo que hace en otras competiciones: "Aspiro a poder remar, remo en muchas carreras, lo que es absurdo es que pueda competir la semana que viene en Galicia, que compita en el campeonato de España con ella, y resulta que aquí nos lo prohiben".

Para Busto el Sella "es una carrera que históricamente fue pionera en muchísimas cosas, históricamente fue una carrera integradora, en la que todo lo que venía a sumar era importante. En el caso mío yo creo que era una iniciativa para sumar y está claro que todo lo que es vetar, prohibir o no dejar competir aquí ni lo concibo ni para mí esto es el Sella", concluía.