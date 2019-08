Diego Forlán se retira a los 40 años

El veterano delantero uruguayo Diego Forlán, exjugador del Atlético de Madrid y del Villarreal y uno de los mejores goleadores del siglo actual, confirmó ayer su retirada deportiva a los 40 años y después de no jugar desde mayo de 2018. "No ha sido fácil, no quería que llegara el momento, pero sabía que iba a llegar. He decido dejar de jugar de manera profesional al fútbol", dijo.

