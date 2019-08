Enric Mas ficha por el equipo Movistar hasta el año 2022

El Movistar Team anunció este jueves su primer gran refuerzo para la próxima campaña, la del prometedor Enric Mas, que firma por las próximas tres temporadas, hasta el final de la campaña 2022, procedente del Deceunink-Quick Step.



El corredor balear, de 24 años, está señalado como una de las grandes esperanzas del ciclismo español y en sus primeros pasos como profesional ya ha dado muestras de su calidad y potencial. Su llegada se produce dos días después de que la estructura que dirige Eusebio Unzué confirmase la marcha de uno de sus jefes de filas, Mikel Landa, al Bahrain-Merida.



