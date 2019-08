Los premios de los "hoyos en uno" siguen sin ganador

Por su parte, María y Antón empezaron en el hoyo uno con un eagle después de aprovechar Antón la salida de María, como casi todas en la primera parte. En el paso por el hoyo 10 llevaban una buena tarjeta y fue en el once en el que pasaron el mayor apuro del día, al fallar los dos el drive y arreglarlo en última instancia con un putt de más de siete metros y salir vivos del problema: "Salvar el apuro del once nos vino muy bien y pudimos seguir sumando puntos. Estuvimos muy bien de estrategia los dos", comentaron al terminar con un más que sobresaliente resultado.

Un grupo destacado ayer fue el formado por los cadetes de Castiello Guillermo Nodar Fernández y Pablo Alperi López/Álvaro Ruiz de Huidobro y Diego Rendueles Meana. Buenos jugadores que en el tee del uno solo tenían una palabra: "ganar". Pero el campo pasa factura y después de los nueve primeros hoyos no tenían un resultado claro que hiciera pensar en el triunfo. La segunda parte fue un poco mejor para Guillermo y Pablo: "Estuvimos bien. No lo esperado. Empezamos con fuera de límites en el hoyo uno y bogey en el cuatro, pero recuperamos con siete birdies", manifestaron los jugadores. Por su parte, Álvaro y Diego no consiguieron mantener el ritmo de la primera en la segunda parte: "Hoy no salió, no fue nuestro día a pesar de un buen resultado que no vale para ganar", relataban ambos golfistas.

Dos veteranos de La Llorea, que también están de celebración por llevar de socios en el municipal gijonés desde su inicio, hace 25 años, son Alberto Vigil Cepa y Rafael Joglar San Miguel, que ya se subieron varias veces al podio del torneo y que ayer en el tee del uno aseguraban que "nuestro objetivo es ganar, pero seguro que quedamos segundos, como casi siempre que jugamos de pareja. Somos los Raymond Poulidor del golf", relataban entre risas suyas y de sus compañeros Luis Manuel Labra Cortina y José Moya Ballesteros, para jugarse una cerveza al finalizar el partido.

Como siempre, los de Las Caldas estuvieron presentes, y entre ellos destacaron Jaime García Hevia y Gabriel Hincianu, que terminaron con sobresaliente resultado. Jaime lleva más años jugando al golf, pero Gabriel empezó este año y ya tiene un handicap 20, todo un portento. "Juego en Las Caldas, que es como jugar un golf de montaña, y por eso progreso tan rápido. Hoy jugamos muy bien los dos, pero para mí lo mejor fue un putt de más de siete metros que metí en el hoyo 10, fue genial", dijo Gabriel, que tiene un negocio de hostelería en Pola de Siero y presume de su nacionalidad rumana.

Una pareja que lleva jugando cerca de veinte años juntos el torneo de LA NUEVA ESPAÑA es la formada por Bernardino González y Manuel Fernández Viejo, de La Morgal: "Campo muy bien, el día bueno, los compañeros maravillosos, el resultado... volveremos el años que viene", relató Bernardino con humor. Sus compañeros Ana Julia Álvarez Brea y José Antonio Mangas Suárez viven y trabajan en Madrid pero son de San Esteban de Pravia, donde veranean: "Nunca nos perdemos el Torneo de LA NUEVA ESPAÑA, es para nosotros una cita fija de las vacaciones; no hacemos grandes resultados, pero lo pasamos muy bien", dijo Ana Julia al finalizar su participación.

Una de las características del torneo son los equipos de familiares, como los hermanos Henar y Carlos de Nicolás Peral, 12 años ella y 14 él. Son vallisoletanos que veranean con sus padres en Salinas, donde tienen la casa familiar de su abuela avilesina. Es la segunda vez que pisaron La Llorea y firmaron un resultado notable. Son más conocedores del recorrido de Castiello por tener correspondencia con su campo de La Galera.

Un resultado destacable fue el conseguido por el equipo de Javier Helguero Sainz y Jorge Helguero Sainz de Baranda, padre e hijo, que viven en Madrid y veranean en Villaviciosa, aunque suelen jugar en Berbes y participar cada año en este torneo. Su resultado fue de doctorado para la Primera categoría, en la que jugaban con hándicap trece.

Los premios especiales de los "hoyos en uno" en el 8 y el 16 de La Llorea -una moto Kymco People S 125 c.c., de Kymco Motorbox Gijón, y de un coche Nissan Qashqai blanco Acenta 140 CV gasolina, de Nissan Cyasa- siguen desiertos. Hoy lo intentarán de nuevo 132 jugadores.

La tercera jornada cuenta con otro buen grupo de favoritos: Paula Neira García y Carmen Vidau Getán¸ Rafael Masaveu Cardín y Luis Masaveu Roncal; Aida Núñez García y Marta Cervero Urones; José Mosquera Junquera y David González Santos; Alfonso Riesgo Rionda y Luis Granda Cuyas; María Jesús González y Miguel Gago Alguello; Omar Rodríguez y José Manuel Rodríguez; Antonio Artola Blanco y Álvaro Postigo Gutiérrez; Víctor Luis Martín Llera y Manuel Iglesias Santirso; Iván García y Francisco García González; Víctor José Díez Alonso y José Ramón Díaz Santirso; María Ángeles Arañón y José María Casas Anaya, y Candela Fernández Fernández y Casimiro González Fernández.