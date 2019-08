Solo vale el ascenso

El Unión Financiero Balonmano Base Oviedo comenzó ayer su pretemporada, en la que desde el primer momento su presidente, Pepe Rionda, dejó claro el objetivo principal para esta temporada: ascender.

El equipo ovetense, con varias caras nuevas respecto al pasado curso, tratará de situarse al final de temporada entre los primeros puestos que le permitan jugar la fase de ascenso a la División de Honor Plata. "Estoy muy contento y las sensaciones desde el inicio son muy buenas. Creo que cuento con una plantilla idónea para afrontar el gran reto que nos ha planteado el club por el que he sido fichado", declaró Jordi Lluelles, nuevo técnico del Oviedo. Lluelles apunta que la base para que un equipo alcance sus objetivos es la regularidad, aspecto que tratará de reforzar durante el desarrollo de la campaña. "Debemos ser constantes y no venirnos a bajo ante un posible mal resultado. Aunque la meta está puesta en el ascenso, tenemos que ir poco a poco. Está claro que para llegar a la fase de ascenso es necesario vencer a los equipos de arriba, pero el resto de conjuntos también son rivales y no podremos dejarnos puntos ante ellos", advirtió Lluelles.

Durante este tiempo la plantilla se reforzó con varias incorporaciones como las de Nacho Zapico y Mikhail Revin, que como asegura Lluelles aportarán "experiencia y juventud". "Revin es un jugador muy hecho ya, experimentado en la Liga Asobal. Tuve el placer de coincidir con él en el Villa de Aranda. Es un auténtico profesional, muy trabajador y dará todo desde el minuto cero de la pretemporada hasta el término de ella. Por otro lado, Zaoico es un jugador muy joven que llega al equipo para crecer y dar un salto de calidad", afirmó el entrenador natural de Sabadell.

Para Lluelles, los partidos de pretemporada son una gran prueba para experimentar con la plantilla y probar diversos sistemas de juego. El técnico del Ovido, aclara que aún "no tiene un equipo definido" y que en este inicio los jugadores parten con las misma posibilidades de ser piezas claves en la plantilla.

"Quiero contar con un equipo compenetrado y es por eso que estos primeros partidos de pretemporada servirá a los jugadores para conocerse entre ellos y adaptarse al sistema de juego que yo suelo practicar. Soy un técnico que no se casa con nadie e intentaré aprovechar al máximo a cada uno de los integrantes que componen este equipo", garantizó Lluelles.

En cuanto al futuro, el entrenador del Oviedo se atrevió a pronosticar los equipos que llegarán a la fase de ascenso, los cuales pelearán por ese puesto en la División de Honor Plata.

"Ahí va a estar un grupo amplio de plantillas que serán Santoña, que ha construido un buen siete, Burgos y Soria, que cuentan con un proyecto muy ambicioso, Avilés, que ya jugó una fase de ascenso el año pasado y nosotros. Creo que este grupo es el que estará ahí arriba y el que peleará por conseguir el objetivo", finalizó Lluelles.