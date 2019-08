Javier Tebas se muestra "convencido" de que los partidos de LaLiga se jugarán también los lunes

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró este viernes que está "convencido" de que habrá partidos de fútbol los lunes y mostró su enfado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por mantener una actitud "irresponsable".

También quiso dejar claro que hay un error de "concepto" sobre la cuestión de los partidos de fútbol. Tebas aseguró que no son las televisiones las que pagan, sino los aficionados.

"Las televisiones recaudan el dinero de los aficionados. El daño no se causa a las televisiones, ni a los clubes, se causa a los aficionados. Por eso, cuando el presidente de la Federación habla de los aficionados, habla de un pequeño número que van a los estadios. Se olvida de los millones que nos ven por todo el mundo en televisión. Rubiales todavía está en la televisión en blanco y negro", afirmó.

Tebas expresó su convicción de que habrá encuentros de Liga los lunes tras la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que resolvió admitir de manera parcial las medidas cautelares pedidas por LaLiga respecto a la resolución de la jueza única de Competición de la RFEF, que no autorizaba la disputa de los partidos los viernes y los lunes.

De momento, esa resolución cautelar permitirá que se jueguen encuentros los viernes, pero no el primer día de la semana. Tebas, declaró estar seguro de que eso cambiará:

"Más que enfadado con la resolución, estoy enfadado con el mundo federativo. Hay irresponsabilidad por cómo plantean esto, pero estoy convencido de que jugaremos los lunes. Tenemos que seguir trabajando y ver la opinión de los operadores de televisión. Voy a tratar de trabajar con ellos este fin de semana", dijo.

"Voy a decirles que tengan paciencia porque en breve podremos cambiar para jugar el lunes. Este lunes hablaremos con los clubes. Hay enfado con la RFEF porque está jugando con el activo del mundo del fútbol. Se equivocan. En la Premier League hay lunes, partidos importantísimos. Italia tiene lunes, Portugal... La RFEF no entiende de qué hablamos", agregó.

Además, criticó la conducta de la RFEF con otros sectores como el fútbol sala y el fútbol femenino y aseguró que eso "demuestra" en las "malas manos" en las que está el fútbol español.

Asimismo, informó de que esta temporada cada equipo iba a jugar un máximo de dos partidos los lunes y manifestó que "en el fondo" los clubes, los aficionados y la Liga se encuentra ante una "extorsión con mayúsculas" por parte de la RFEF.

"Todo lo que no saben gestionar ellos con los activos que tienen se lo quieren sacar a los clubes de fútbol. Solo con viajar un poco y hablar con la industria, se darían cuenta de lo que ha cambiado el fútbol. Se consiguió declarar ilegal una huelga que montó la federación. Si no se hubiera hecho, lo que hemos conseguido no se habría logrado. Ahora trabajaremos por los lunes. Es cuestión de esperar unas semanas. Yo veo el vaso medio lleno", señaló.

Por último, recordó que la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que admitió de manera parcial las medidas cautelares pedidas por LaLiga indica que la RFEF "incurre en competencia desleal" y recordó que si hace años el fútbol español consiguió salir de una situación económica difícil, el actual problema es más fácil y "se saldrá adelante".