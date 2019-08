El juez paraliza los partidos de los lunes, pero permite jugar los viernes

No habrá fútbol los lunes, pero sí los viernes, a cambio de que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) pague a la Federación Española de Fútbol (RFEF) 15 millones de euros. Eso es lo que ha fallado cautelarmente Andrés Sánchez Magro, el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid sobre el cada vez más polarizado conflicto entre Javier Tebas (presidente de la Liga) y Luis Rubiales (presidente de la Federación Española. Contra el fallo, cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Una vía que Javier Tebas, tras depositar los pertinentes 15 millones de euros en el juzgado, tomará. Tiene 20 días de plazo para hacer efectiva su reclamación. "Estoy convencido de que habrá fútbol los lunes", señaló el presidente de la Liga.

Javier Tebas se mantiene firme en su postura en pos de salvar los acuerdos de venta de los derechos audiovisuales de los clubes. Unos acuerdos respaldados por todos los clubes de Primera y Segunda, salvo el Real Madrid, y valorados en 2.100 millones. Mediapro estimó que de haber prosperado la maniobra de Rubiales había perdido un volumen de negocio del 30 por ciento.

Luis Rubiales se mostró pletórico por la decisión judicial. "Es un día histórico para el fútbol", apostilló el presidente. Alfredo Olivares, su portavoz en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, elevó la escalada de tensión y pidió en nombre del organismo federativo la dimisión inmediata de Javier Tebas. "No puede seguir al frente de la Liga ni un minuto más", afirmó. Horas más tarde, la cuenta oficial de la RFEF en Twitter volvió a pedir la salida de Tebas, tildándolo de "megalómano".

La sentencia, que vislumbra que la RFEF podría haber realizado una práctica desleal en sus maniobras, satisface parcialmente los deseos de Rubiales. Inicialmente, había pedido la prohibición de jugar los lunes y los viernes. Si bien, admitía que a cambio de 33 millones de euros levantaría la mano y permitiría jugar las vísperas de los sábados.

Aunque la Primera y la Segunda las organiza la LFP, la RFEF considera que también tiene competencias para fijar los horarios y que si no lo hizo hasta ahora fue por dejación de funciones de Ángel María Villar, el anterior presidente. De esta forma, la Primera División arrancará el viernes en San Mamés, a las nueve, con un Athletic-Barça.

La LFP realizó ayer una modificación de la jornada cuatro del campeonato liguero donde también se hace efectiva la sentencia. Si bien, la guerra Tebas-Rubiales no tiene visos de terminar. "Al principio no teníamos nada, y ahora ya tenemos los viernes. Vamos a por los lunes", remató Tebas.

Eco en Asturias

"No estoy contento, estoy contentísimo", exclamó Maximino Martínez, presidente de la Federación Asturiana de fútbol, en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA. "Hoy (por ayer) es un día muy importante, llevábamos mucho tiempo trabajando para lograrlo", afirmó. "La gente está cansada de que haya fútbol todos los días en la tele. Vas a los bares y salvo que sea el Madrid o el Barcelona, nadie mira para la tele. Así normal que estuvieran los campos vacíos", evaluó. "En Asturias ya paramos el fútbol y ahora empieza otra negociación. Si Tebas reclama, seguro que vuelve a perder", remató.

Martínez no fue el único en valorar el conflicto. El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar no se cortó en valorar la lucha. "Es la hostia... todo se hace al revés", clamó sobre una guerra abierta que no remite. Por ahora, se juega los viernes y no los lunes. Por ahora.