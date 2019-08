Leonardo Medal gana el Pequeño Gran Premio

El asturiano Leonardo Medal, montando a "Rebeca M", se impuso en el Pequeño Gran Premio del concurso nacional tres estrellas que se está disputando en el Club Hípico Astur. La prueba, un baremo "A" con desempate, tuvo una elevada participación, 65 caballos, de los que sólo 11 acabaron el recorrido sin penalizar y por tanto pasaron al desempate.

Medal fue el más rápido de los seis jinetes que también completaron el recorrido de desempate sin derribos. El asturiano lo hizo en un tiempo de 35.78. Tras él se clasificó Kevin González de Zárate con "Recesvinto", que necesitó 37.13 segundos para completar el recorrido. El jinete vasco tuvo ayer una jornada excelente ya que además de este segundo puesto hizo doblete en la prueba de 1,35. El tercer clasificado en el Pequeño Gran Premio fue el castellano leonés Enrique García-Gallardo, con "Siracusa de Olid", en 38.65 segundos.

La valenciana Beatriz Tamarit, que el viernes se impuso en la prueba de 1,30 de altura, ayer repitió victoria aunque en esta ocasión en la de 1,20 que abrió la jornada. Tamarit montó a "Primaghju de Nazca" al ser la más rápida, 52,11 segundos y sumar el máximo de puntos, 65, en una prueba que se disputó bajo el baremo "Dificultades progresivas". Tras la valenciana se clasificó el local Alejandro Gutiérrez con "Caliga SQ", que también sumó el número máximo de puntos, pero necesitó 53,55 segundos. Tercero fue el madrileño José Arango Lasaosa con "Raggamuffin" en 55,67 segundos. Este binomio también estuvo el viernes entre los mejores al ser tercero en esta misma altura.

En 1,35 se produjo un doblete de Kevin González de Zárate que copó las dos primeras posiciones con "Urbain des Grezils" y "Calipso van de Bergdalheve Z". El primero completó el recorrido en 62.94 segundos y el segundo en 63.47. Tercera fue la andaluza Teresa Blázquez con "Tornado VS", que empleó 63,92 segundos. El primer asturiano fue Fidel Dávila, décimo, con "Take off du Henner" en 69,02 segundos.

Como en la primera jornada, la prueba de 1,10 de altura y baremo "Dos Fases" se desarrolló en el picadero cubierto y en ella se impuso la asturiana Nicole Estebas con "Dominanta" en 28,25 segundos.

La última jornada del concurso comienza hoy a las nueve horas y finaliza con la disputa del Gran Premio para el que se han inscrito 75 caballos y que dará comienzo aproximadamente a las 16.45 horas.