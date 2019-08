Una campaña de cine para el Tuilla

Es un rostro conocido en la televisión y el teatro en toda España. Su simpatía tras las cámaras la demuestra también fuera de ellas echando una mano allá donde puede. Y prueba de ello es que el actor Eduardo Antuña no ha dudado ni un segundo en enfundarse la zamarra del Club Deportivo Tuilla para protagonizar su campaña de socios de este año. Un periodo de captación en el que, según el presidente de la entidad, José Arbesú, "lo ideal sería llegar al medio millar, una cifra que estaría muy bien".

Sobre como se gestó el vídeo, el máximo mandatario del club arlequinado explicó que "Eduardo (Antuña) es amigo nuestro desde la infancia porque es de Tuilla, y siempre que se lo hemos pedido ha colaborado con nosotros desinteresadamente". Así, junto Julín La Raíz y Jorge Díaz, el actor diseñó un guión que posteriormente se encargó de protagonizar y que está rodado en Madrid y en Tuilla.

El vídeo arranca con Eduardo Antuña vestido de calle paseando por delante de importantes estadios de la capital de España como Vallecas, el Wanda Metropolitano y el Santiago Bernabéu. Ante el coliseo madridista, el actor se detiene y reflexiona ante la cámara: "Estoy hasta las narices de andar to' Madrid, es que no hay aliciente, me voy pa' Tuilla".

En la siguiente toma, Antuña aparece ya ataviado con la camiseta del Tuilla, y junto al apeadero de Feve de la localidad langreana. "Esto ye otra cosa, ye llegar al pueblu y sentir los colores", dice, mientras sujeta una maleta. "Lo primero, faceme sociu del Club Deportivo Tuilla", concluye Antuña, alejándose maleta a cuestas a cubrir los papeles de socio.

"Esperamos que a la gente le guste y podamos crecer algo en número de socios, que en los últimos años hemos caído", señaló José Arbesú. "Al perder población hemos ido perdiendo socios, y lo ideal sería llegar a los 500, ese es un buen número", afirma el presidente del Tuilla, un equipo que se ha reforzado bien, y cuyo objetivo, aunque no sea una meta obligada, es el de meterse en una nueva liguilla de ascenso a Segunda B.